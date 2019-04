Omgekomen spookrijder A18 is man uit Zevenaar (25)

Ik heb Geleefd Zieke Geneviève (58): Ik nam me voor elke dag een lievelings­dag te laten zijn

8:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Geneviève (58) heeft ongeneeslijke galwegkanker. Een operatie gaf haar wat extra jaren. Een nieuwe operatie zit er niet in, de chemokuren zijn bijna op. Het zou een wonder zijn als ze er over een paar jaar nog is. Maar de jaren die achter haar liggen, neemt niemand haar meer af.