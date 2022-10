Omgeving bij Catshuis afgesloten vanwege verdachte situatie

De politie is met meerdere eenheden uitgerukt en de omgeving is deels afgesloten. Wat de aard van de dreiging is in de buurt van de ambtswoning van premier Mark Rutte is niet duidelijk. De politie kan nog niet veel over de kwestie zeggen. ,,Het gaat om een verdachte situatie”, meldt een woordvoerder. Verder is er nog veel onduidelijk.



De omgeving van de Johan de Wittlaan, waaronder de Adriaan Goekooplaan bij het Catshuis, is door de politie afgezet. ,,Het is nog onduidelijk waar de situatie zich precies concentreert”, meldt calamiteitensite Regio15.



Weggebruikers moeten omrijden, maar ook trams en bussen moeten een andere route kiezen.