Omgeving Danny S. verbijsterd over Pinkpopdrama

De 34-jarige Danny S. uit Heerlen is de vermoedelijke bestuurder van het witte busje waarmee een dodelijke aanrijding is veroorzaakt. Daarbij is één persoon overleden en zijn drie mensen zeer ernstig gewond geraakt. Zijn vader is in shock: ,,Het is verschrikkelijk.''

De man woont in de plaats Heerlen in de wijk Heerlerheide, waar ook het busje is aangetroffen. Dat hij de bestuurder was op het moment van het ongeval bevestigen vier verschillende bronnen tegenover deze nieuwssite.

Vader van twee



De vader van de verdachte woont in dezelfde straat en is in shock: ,,Het is een hardwerkende man met twee kinderen'', zegt hij. De vader omschrijft zijn zoon als 'een rustige jongen'. ,,Hij werkt in de podiumbouw, in Amsterdam. Het moet gebeurd zijn op weg naar zijn werk, hij moest nog iemand oppikken.'' Danny is een vader van twee jonge kinderen en zou pas getrouwd zijn.

De vader vervolgt stellig: ,,Dit moet een ongeluk zijn. Hij gebruikt geen alcohol of drugs.'' Hij sprak zijn zoon sinds de aanrijding niet, maar volgens de vader is hij 'helemaal overstuur'. ,,Het is verschrikkelijk.'' In de straat waar de verdachte van het Pinkpop-drama woont, wordt met verbijstering gereageerd op de fatale aanrijding. Het busje is ook in diezelfde buurt aangetroffen, in de Keekstraat.

Danny S. meldde zichzelf vandaag in Amsterdam bij de politie. Politie en OM houden rekening met alle scenario's. Of er opzet in het spel is, is nog niet duidelijk. ,,We willen hem eerst horen om duidelijkheid te krijgen over het motief'', vertelt Gertjan Bos van het Openbaar Ministerie in Limburg. De bestuurder zit in beperking en mag alleen met zijn advocaat praten. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen of het klopt dat het om de 34-jarige Danny gaat.

Het verlaten van de plaats van het ongeval, ofwel doorrijden na een aanrijding is óók strafbaar. Artikel 7 van de Wegenverkeerswet verbiedt doorrijden na een aanrijding waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade heeft opgelopen, zonder dat je je identiteit kenbaar hebt gemaakt. Ook iemand in hulpeloze toestand achterlaten na een ongeluk is strafbaar. In beide gevallen is het niet relevant of je wel of niet schuld hebt aan het ongeluk.

Binnen 12 uur

De veroorzaker van de aanrijding moet zich zo snel mogelijk melden bij de politie. Als de bestuurder zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie om zich bekend te maken, zoals Danny S. deed, vervalt de strafbaarheid van het doorrijden. Als je weet dat de politie actief op zoek naar je is, heeft melden nog wel zin, maar kan de rechter tóch straf opleggen voor het verlaten van de plaats van het ongeval.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigde eerder dit jaar in een wetsvoorstel aan dat hij roekeloos rijgedrag flink zwaarder wil gaan bestraffen. ,,De grote gevolgen die verkeersongevallen kunnen hebben voor slachtoffers en nabestaanden vragen hierom'', aldus de CDA-bewindsman. In het voorstel staat dat de maximale straffen voor doorrijden na een ongeval omhoog gaan van drie maanden gevangenisstraf naar een jaar.

Muziekliefhebber en vrijwilliger Gilles Boux de Casson (35) uit Heerlen kwam bij de aanrijding om het leven. Drie anderen liggen nog in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.