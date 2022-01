Omikron zorgt voor 35 procent meer positieve coronatesten, wel daling op ic

Het aantal positieve coronatesten is met 35 procent gestegen in vergelijking met de week ervoor. Nagenoeg evenveel mensen werden getest door de GGD.

De daling in de ziekenhuisopnames vlakt af. In de afgelopen week belandde 14 procent minder nieuwe patiënten met corona in het ziekenhuis dan in de week ervoor. Op de ic's daalde het aantal opnames met 16 procent in vergelijking met de week daarvoor.

In Brabant stijgen besmettingen met 40 procent Ook in de Brabantse regio's zijn de besmettingen afgelopen week flink toegenomen. In Midden-West-Brabant steeg het aantal positieve tests van 5.235 naar 6.958. In Brabant-Noord van 2.824 naar 4.301 en in Brabant-Zuidoost van 3.694 naar 5.204. Daarmee is de stijging met 40 procent in Brabant iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

Sinds eind december veroorzaakt de omikronvariant de meeste SARS-CoV-2 besmettingen in Nederland. Deze virusvariant verspreidt zich aanzienlijk sneller dan de deltavariant. Het meest recente reproductiegetal van 20 december, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten, lag voor het eerst sinds half november 2021 weer volledig boven de 1.

R van 1,87

Het meest recent berekende reproductiegetal (de R) van omikron is 1,87, zo bleek uit een OMT-advies van vanmorgen. Dat betekent dat iemand die het virus bij zich draagt, gemiddeld bijna twee anderen besmet. Dat leidt ertoe dat de ziekenhuizen nog altijd met een grote stroom patiënten te maken kunnen krijgen. Met de heropening van de basis- en middelbare scholen die gisteren werd aangekondigd, rekenen de experts op een toename van het aantal patiënten in het ziekenhuis vanaf half januari, met eind januari of begin februari een piek.

De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door omikron, het aantal ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen. Ook als de omikronvariant bij een kleiner deel van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt.

Het RIVM adviseert daarom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames te voorkomen door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, óók als je gevaccineerd bent. ,,Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming weer een oppepper te geven’’, zo klinkt het verzoek.

Daling vlakt af

Het aantal patiënten met Covid-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, daalde in de afgelopen week minder snel dan in de twee weken ervoor. In de afgelopen week werden 981 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een afname van 14 procent vergeleken met een week eerder. In de weken van 21 en van 28 december rapporteerde het RIVM nog een daling van 33 en 26 procent. Er werden in de afgelopen week 164 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's, een afname van 16 procent vergeleken met de week ervoor. In laatste weken van december schommelde die daling nog tussen de 25 en 27 procent.

De meeste mensen die op dit moment in het ziekenhuis liggen met corona zijn besmet in de periode dat de deltavariant het meest voorkwam in Nederland. De ziekenhuisopnames van patiënten met de omikronvariant zullen de komende weken toenemen, verwacht het RIVM.

Stijging in alle regio's

Afgelopen week waren er 113.554 positieve testuitslagen, dat is 35 procent meer dan de week ervoor. Per 100.000 inwoners kregen 639 personen een positieve testuitslag. De meeste positieve testen werden gemeld in de leeftijdsgroepen 18 tot en met 29 jaar.

In alle regio’s stijgt het aantal positieve testuitslagen, zo blijkt uit de nieuwe weekcijfers. Het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners werd gemeld in Amsterdam-Amstelland (987), gevolgd door Kennemerland (858), Zaanstreek-Waterland (831) en Rotterdam-Rijnmond (722). Het laagste aantal positieve testuitslagen werd gemeld in Limburg-Noord (425).

Het aantal mensen dat zich liet testen bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) bleef met ruim 354.000 ongeveer gelijk (plus 2 procent). Een positieve zelftest wordt vaker bevestigd bij de GGD. Van het totaal aantal afgenomen testen steeg dat aandeel van 13,5 naar 16,2 procent afgelopen week. Van de positieve zelftesters kreeg 88,5 procent bij de GGD een bevestiging van het vermoeden dat zij corona onder de leden hadden. Van alle bij de GGD geteste personen steeg het percentage positief getesten in de afgelopen week van 23,4 procent naar 30,8 procent.

Volledig scherm Après ski in het Oostenrijkse Fiss onder de Sonnenbahn, archiefbeeld. © ANP / ANP XTRA

Van de mensen met een positieve coronatest is van 6,5 procent bekend dat zij in de twee weken ervoor in het buitenland zijn geweest. Van alle Nederlanders die positief testten op corona na een buitenlandreis, ging liefst 20 procent naar wintersportmekka Oostenrijk. Op plek twee staat Frankrijk met 13 procent. En de derde plaats gaat met 11 procent naar België - waar veel Nederlanders naartoe gaan om te shoppen omdat daar de winkels wél open zijn. Duitsland scoort bijna net zo hoog (10,6 procent). Vandaag onthulde deze krant al dat het aantal besmettingen na een bezoek aan wintersportland Oostenrijk in één week tijd verzesvoudigde.

