Omroepdirecteur legt bom onder het publieke bestel

'Inschat­tings­fou­ten in aanloop metromoord Amsterdam'

3:23 Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is tekortgeschoten in de begeleiding van Philip O., de man die vorig jaar in de Amsterdamse metro een passagier doodstak. Het ziekenhuis had niet de expertise voor deze 'zware' patiënt en schatte daardoor de geweldsrisico's verkeerd in voordat hij op onbegeleid verlof mocht. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag.