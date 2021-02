Omstanders filmen reanimatie in Hengelo, agente is verbijsterd: ‘Onbegrijpelijk!’

‘Dit kan niet waar zijn’, dacht digitaal wijkagent Chantalle Wind (32) toen ze de hoorde wat haar collega’s meemaakten tijdens een reanimatie in Hengelo. En toch was dat het. Terwijl een iemand lag te vechten voor zijn leven, besloten omstanders hun telefoon te pakken en te filmen. ‘Onbegrijpelijk en volledig respectloos!’

Chantalle Wind, sinds oktober digitaal wijkagent bij het basisteam Twente Midden, kon haar oren niet geloven woensdagavond. „Een collega vertelde dat meerdere omstanders tijdens een reanimatie in Hengelo stonden te filmen. Zij werden meerdere keren weggestuurd, maar luisterden niet. En dat terwijl iemand lag te vechten voor zijn leven. Dan ga je toch weg? Nou, ik was echt flabbergasted toen ik het hoorde. Je hindert iemand die een leven wil redden in zijn werk. Ja, als je dat hoort, doet dat wat met je..”

Een van haar grootste zorgen bij filmende omstanders: „Straks komt er nog een filmpje bij de familie terecht voordat wij aan de deur staan.” Om dat te voorkomen speurde de agente woensdagavond - op verzoek van bezorgde collega’s - het internet af op zoek naar eventuele video’s van de reanimatie, waarover de politie verder geen mededelingen doet.

Het is beslist niet de eerste keer dat een speurtocht naar online video’s nodig is. Bij ongelukken langs de snelweg pakken voorbijgangers hun mobiel er nog altijd geregeld bij, weet Chantalle Wind.

‘Loop alsjeblieft door’

De agente deelde haar verhaal maandag in een Facebook-post op de pagina van de politie Hengelo. ‘Deze vorm van ramptoerisme is voor ons onbegrijpelijk en volledig respectloos!’, schreef ze. ‘Ook aan de ouders die samen met hun kind op korte afstand stonden te kijken, loop alsjeblieft door als er genoeg hulpverlening is. Onverantwoord om je kind hieraan bloot te stellen!’

Het regent opmerkingen op de Facebook-post van de politie Hengelo. Volgers vinden het gedrag van de filmende omstanders schandalig. Ze hebben geen goed woord voor hen over.

Chantalle Wind hoopt vooral dat de mensen die de reanimatie woensdagavond filmden, hun video’s verwijderen en niet openbaar maken. „Daarom delen we ook deze verhalen. We krijgen zoveel shit over ons heen, in coronatijd helemaal. Daar schrik je af en toe best van. Het lijkt soms te worden vergeten dat er ook een mens in het uniform zit.”

Lees hieronder het volledige Facebook-bericht van afgelopen maandag.

