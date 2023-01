Omstanders halen slachtoffer mishandeling van het spoor in Borne, even later raast de intercity voorbij

Ruim 43 miljoen boeken in 2022 verkocht, maar het Nederland­se boek wordt minder populair

In de afgelopen tien jaar zijn er niet eerder zoveel boeken verkocht als in 2022. In totaal werden ruim 43 miljoen boeken (alle talen, fysiek en e-boeken) aangeschaft. Vooral niet-Nederlandse boeken worden steeds populairder, blijkt uit cijfers van Stichting Collectieve Propaganda van Het Nederlandse Boek (CPNB).

0:01