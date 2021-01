Omstreden arts (75) na leugens over corona: ‘Er was niet veel doordachts aan’

Update Politie onderzoekt beschie­ting bedrijfs­pan­den Rotterdam

16:15 De politie onderzoekt of er verband is tussen twee schietincidenten in Rotterdam. Maandagochtend ontdekte een voorbijganger kogelgaten in een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg. De volgende nacht is een bedrijfspand beschoten aan de Abraham van Stolkweg.