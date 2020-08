Omstreden voermaatregel voor boeren gaat van tafel

Donderdag zou nog een kort geding plaatsvinden van de Stichting Stikstofclaim tegen het ministerie van Landbouw om de voermaatregel van tafel te halen. John Spithoven, voorzitter van Stikstofclaim, zegt een dubbel gevoel te hebben over het besluit van de minister. ,,Het ministerie heeft de rechtszaak duidelijk niet aangedurfd. Voor de veehouderij is het nu een prachtig signaal, maar we hadden graag ook gezien dat de rechter zich over bepaalde zaken had uitgesproken. Dan was er een basis voor een mogelijk vervolg.’’ Na dit jaar worden mogelijk nog wel regels gesteld aan de hoeveelheid eiwit in veevoer.