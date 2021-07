OMT twijfelt over immuniteit na prik met Janssen-vaccin: nieuw advies

Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over coronazaken heeft twijfels of het Janssen-vaccin wel snelle immuniteit biedt tegen de deltavariant. Coronaminister De Jonge buigt zich over de bedenkingen van het OMT, laat hij de Kamer weten.

Wie zo‘n Janssen-prik heeft ontvangen, geldt nu na twee weken als volledig gevaccineerd. Maar volgens de belangrijkste kabinetsadviseurs is het zeer de vraag in hoeverre dit vaccin ‘14 dagen na de vaccinatie inderdaad al volledige immuniteit biedt tegen de nu circulerende deltavariant’. Dat wordt momenteel nader onderzocht.



De twijfels blijken uit de vannacht door het kabinet vrijgegeven adviezen. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaat ‘deze kanttekening goed bekijken’, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. ,,En informeer u daar zo snel mogelijk over.’’



Met name jongeren kozen de afgelopen weken voor het Janssen-vaccin, omdat één prik voldoet. De Jonge kwam met zijn befaamde ‘dansen met Janssen’-quote. Het resultaat was dat jongeren, al dan niet voorzien van een kersverse QR-vaccinatiecode, massaal het uitgaansleven indoken.

Feestvieren

Afgelopen weekeinde werd op diverse plekken dan ook flink feestgevierd. Testsystemen aan de deur van horecagelegenheden bleken echter niet waterdicht. Op sommige plekken voldeed een screenshot van een QR code om toegang te krijgen. Dat leidde tot een massale overdracht van besmettingen.



Mede door de opkomende deltavariant steeg het aantal positieve tests in rap tempo. Het kabinet moest gisteren daarom op de rem trappen. De grootste uitbraken worden gemeld in de Randstad, zuidelijk Brabant en specifiek in studentensteden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en buiten de Randstad in Groningen.

Groen vinkje

Besloten werd om de sluitingstijd van nachtclubs en bars te verkorten. Twaalf uur moeten de deuren dicht. Ook mag testen voor toegang niet meer worden gebruikt voor uitgaansgelegenheden en evenementen waar middels vast plekken geen anderhalve meter kan worden aangehouden.



Wie zijn tweede of - in geval van het Janssen-vaccin - enige coronaprik heeft gehad, moet daarnaast voortaan twee weken wachten op het ‘groene vinkje’ in de corona-app. Direct ‘dansen met Janssen’, zoals het De Jonge het ludiek noemde, is er niet meer bij.

Volg basisregels

Het relatieve aandeel van de besmettingen opgelopen in de thuissituatie daalde de afgelopen 7 dagen naar 30 procent terwijl het aandeel van besmettingen opgelopen in de horeca en feesten steeg naar respectievelijk 25 en 17 procent, zo meldt De Jonge.



Het OMT adviseerde thuisbezoek te beperken tot acht mensen. Het kabinet wil zo ver niet gaan, blijkt uit de briefwisseling. Het formele advies sinds vandaag luidt: ‘U kunt thuis mensen uitnodigen. En feestjes vieren. Maar houd het klein. Houd 1,5 meter afstand. En volg de basisregels’.

Volledig scherm Coronaminister De Jonge buigt zich over de bedenkingen die het OMT bij het Janssen-vaccin heeft. © ANP