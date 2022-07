Omwonenden Schiphol dagvaarden staat om geluidshinder: ‘Ernstige hinder en slaapverstoring’

De overschrijdingen van de geluidsnormen zijn ook niet teruggedrongen na de recente maatregel van het kabinet om het aantal vluchten op Schiphol met 8 procent te verminderen.

Volgens de aanklacht schendt de staat het recht op bescherming van de persoonlijke leefomgeving van omwonenden. Maandagmiddag is de dagvaarding afgeleverd bij het ministerie van Infrastructuur.

Slaap ernstig verstoord

Volgens het comité, dat bestaat uit een groep omwonenden, ondervinden dagelijks 1,5 miljoen mensen bij Schiphol meer geluidshinder door vliegtuigen dan de WHO toestaat en die door de Nederlandse Gezondheidsraad zijn overgenomen.

Dagelijks worden volgens cijfers van de actiegroep 200.000 regio bewoners ‘ernstig gehinderd’ en wordt ’s nachts de slaap van 23.000 Schipholomwonenden ‘ernstig verstoord’. Getallen die overigens afwijken van de officiële cijfers.

Er wordt al 2 jaar aan de rechtszaak gewerkt, nadat eerdere zaken over de handhaving van geluidsregels door rechters werden afgewezen. Verschillende kabinetten claimden met wettelijke maatregelen bezig te zijn, maar dat gebeurde steeds niet. Eind vorig jaar waarschuwde luchtvaartinspectie ILT het kabinet dat door dat jarenlange uitstel rechtszaken over hindermaatregelen verloren zouden worden.

De rechtszaak stond in de wacht vanwege de recente krimpmaatregel van het kabinet, die vanaf november 2023 Schiphol 60.000 vluchten laat inleveren. Het vliegverkeer zou daarmee binnen de geluidsnormen uit 2015 blijven. Daags na de bekendmaking sprak het actiecomité met luchtvaartminister Mark Harbers (I&W).

Angst voor rechtszaken

,,Die maakte heel duidelijk dat het kabinetsbesluit niet is gebaseerd op bescherming van omwonenden, maar op angst voor rechtszaken’’, zegt initiatiefnemer Jan Boomhouwer. ,,Die ingreep verandert niet veel aan ons plan.’’

,,De 440.000 vluchten waar nu sprake van is, zijn wederom gebaseerd op wat economisch het minimale aantal starts en landingen voor Schiphol moet zijn. Weer wordt voorbijgegaan aan wat de maximale hinder voor omwonenden mag zijn. Telkens worden Schiphol en de economie op één gezet en bewoners op twee.’’

,,De bescherming van omwonenden blijft een sluitpost. Het is weer het oude denken. Er wordt nog steeds niet gewerkt aan het vastleggen van de maximale hoeveelheid geluid en overlast voor omwonenden. De omgeving moet op één, in plaats van de luchthaven. De grens is niet wat Schiphol nodig heeft, maar wat de omgeving nog aan hinder kan hebben.’’

De krimp is volgens het collectief onvoldoende om omwonenden te beschermen tegen te veel overlast volgens de normen van de WHO. ,,We eisen van de staat dat deze een eind maakt aan de onrechtmatige ernstige hinder en slaapverstoring.’’

Boomhouwer heeft het ook over de afspraken dat vlieghinder over de regio verspreid moet worden door regelmatig van banen en vliegroutes te wisselen. Daardoor zouden veel meer mensen in de regio hinder gaan ondervinden.

Onderzoeken

Opvallend genoeg stuurde Harbers maandag een pak onderzoeken naar de Tweede Kamer. Daaruit wordt duidelijk dat de regering niet van plan lijkt de WHO-aanbeveling te volgen, omdat dit ook in het buitenland niet gebeurt. Nederland zou bovendien met Frankrijk al de strengste hindernormen kennen.

,,In ons gesprek met Harbers werd dat ook al duidelijk, omdat Nederland niet het braafst in Europa wil zijn. Maar de WHO-normen kun je niet aan de kant schuiven.’’

Eind 2020 bleek al uit onderzoek van de GGD dat de overlast rondom Schiphol is toegenomen, zowel vóór als in coronatijd — in het laatste geval mogelijk doordat vanwege het wegvallen van andere geluidsbronnen vlieglawaai meer opviel. In 16 gemeenten rondom Schiphol zegt gemiddeld één op de tien mensen tussen de 18-64 jaar ‘ernstige geluidhinder’ door vliegtuigen te ondervinden. Met name in Aalsmeer, waar 40 procent van de inwoners ernstige overlast ondervindt, Uithoorn (34 %), Heiloo (24 %), Castricum (21 %) en Amstelveen (21 %). In Amsterdam ondervindt 7,5 procent naar eigen zeggen onaanvaardbare overlast.

De gezondheidsdienst adviseerde toen al het aantal vluchten ‘substantieel’ terug te brengen en de normen van WHO te volgen.

Acceptabele bescherming

Boomhouwer is niet bang dat rechters de eis zullen afwijzen nu het kabinet met krimpmaatregelen is gekomen. ,,Het kabinet kan wel blijven roepen dat er nieuw beleid en nieuwe normen komen, maar dan moet je beginnen met te bepalen wat een acceptabele bescherming voor de omgeving is. Dat is nog altijd niet gebeurd. De kans dat rechters opnieuw het argument accepteren dat de overheid aan maatregelen werkt, lijkt me klein, Dat beeld kennen we al eeuwenlang. De rechter zal niet voor de tiende keer uitstel verlenen.’’