Onbedaarlijke lulligheid, die Nederlandse gele hesjes

Toen de ‘gele hesjes’ afgelopen weekend vol overgave de binnenstad van Parijs sloopten, had ik appcontact met een vriend die midden in het geweld stond. Hij stuurde een foto van een gesloopt McDonalds-filiaal dat je alleen nog kon herkennen aan een logo op een tv. Die vriend schreef: ‘Iedereen hoopt dat het slechte weer aanhoudt. Al lijkt dat ze óók niet te weerhouden. Het is totale anarchie.’



In Nederland konden we de dadendrang van onze eigen ‘gele hesjes’ volgen via een roedel journalisten die op pad was voor een rechtstreeks socialemediaverslag. In alle berichtgeving proefde je enorme voorzichtigheid – niemand wilde de beweging ridiculiseren. En toch viel de onbedaarlijke lulligheid waarmee alles plaatsvond niet te ontkennen, bijvoorbeeld dankzij beelden uit Amsterdam, met hoofdrollen voor wat oudere mannen die allemaal wat anders in hun megafoon riepen – voor zover ze wisten hoe dat ding werkte.



Wie op zoek was naar ongeregeldheden, om wat voor reden dan ook, kon beter op sociale media blijven hangen, want daar vonden de rellen plaats, alsof Twitteraars en Facebook-gebruikers massaal op hun zolderkamer een geel tricot hadden aangetrokken. Talkshows als Pauw en Buitenhof deden nog hun best om de zelfverklaarde bezorgde burgers een boost te geven, maar het mocht niet baten: de Nederlandse actievoerders ontstegen het niveau van het hobbyactivisme niet, ondanks alle gratis publiciteit.