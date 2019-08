Onbekende, vermoorde vrouw onder grote belangstelling begraven: ‘Het is een unieke zaak’

De onbekende vrouw die op 22 juni in het Zeeuwse Westdorpe naakt en levenloos werd aangetroffen, is vandaag begraven in Terneuzen. Zonder naam, maar met respect.

Ze heeft een zonnebloem meegenomen. Het lot van de onbekende, vermoorde vrouw die deze dinsdagmiddag in Terneuzen begraven wordt, heeft de vrouw uit Kloosterzande behoorlijk aangegrepen. ,,Het is zo luguber. Verschrikkelijk dat je zo aan je einde moet komen. En dat niemand die haar kent iets heeft laten weten. Dat vind ik nog het ergste”, zegt ze. ,,Toen ik las over de begrafenis, wist ik dat ik er naar toe wilde gaan.”

Hoe het slachtoffer aan haar einde is gekomen is duidelijk. Ze is doodgeschoten. Niet duidelijk is waar. Daarna is ze naakt achtergelaten aan de rand van een weilandje op het einde van de Sint Antoniedijk bij Westdorpe. Een voorbijganger vond haar stoffelijk overschot op een paar meter van de landsgrens en op enkele tientallen meters van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Bijna twee maanden later is het niet gelukt de identiteit van de vrouw te achterhalen. Langer wachten met het begraven van de onbekende vrouw had volgens de autoriteiten geen zin meer.



Kapelaan Jochem van Velthoven van de Elisabethparochie is met enkele parochianen naar de Zuiderbegraafplaats gekomen. In de ochtend heeft hij nog een heilige Mis opgedragen aan de anonieme overledene. ,,Wij kennen haar naam niet, maar ook zij is door God welgekend”, zegt Van Velthoven. ,,Toen we van de begrafenis hoorden hebben we met elkaar besproken of we iets als parochie konden doen”, vult Marja Kok aan. Ze heeft een boeketje meegenomen om straks bij het graf te leggen. Kapelaan Van Velthoven: ,,Ongeacht je geloof, we doen dit uit medemenselijkheid. Dat is het, medemenselijkheid.”

Belangstelling

Vlak voordat de lijkwagen arriveert trekt de hemel dicht en het begint het te donderen en te regenen. Als de kist uit de wagen wordt geschoven breekt de zon door. De belangstelling van de media is groot. Zowel Nederlandse als Vlaamse journalisten zijn op de impliciete uitnodiging van politie en justitie ingegaan om verslag te doen van de begrafenis. Officier van justitie Kim Weijers en de leider van het Team Grootschalige Opsporing Martine Jacobs zijn blij met alle aandacht. Hoe meer de zaak in de belangstelling komt, hoe groter de kans dat iemand zich met een bruikbare aanwijzing meldt. Jacobs: ,,We hebben het publiek in binnen- en buitenland hard nodig om de identiteit vast te kunnen stellen. Dat is momenteel onze belangrijkste opgave.”

Bij het graf houdt burgemeester Jan Lonink nog een korte toespraak. Begraven worden zonder naam, buiten de aanwezigheid van mensen die je gekend hebben, is het meest trieste dat een mens kan overkomen. ,,Het is een unieke zaak. Wij kennen hier in Terneuzen eigenlijk alleen anonieme graven uit tijden van oorlog en rampspoed.” Hij draagt een gedicht voor met onder meer de regel ‘Eens moet er iemand van je gehouden hebben’.

De onbekende vrouw van Westdorpe heeft haar rustplaats in Terneuzen gekregen. Het is niet zeker of dit ook haar laatste rustplaats zal zijn. Dat hangt af van het verdere verloop van het onderzoek. Officier van justitie Kim Weijers: ,,We willen zo snel mogelijk weten wie deze vrouw is om zo haar dierbaren te kunnen informeren.” Als nabestaanden bekend zijn, kunnen zij er voor kiezen om haar elders te begraven of cremeren.

Volledig scherm © Camile Schelstraete

Volledig scherm © Theo Giele