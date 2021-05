Ondanks daling coronapatiënten zijn ziekenhuizen nog steeds te vol

Ziekenhuizen merken dat de druk op de ic's en coronaverpleegafdelingen ietsjes afneemt nu het aantal Covid-patiënten daalt. Toch is het op veel plekken nog te druk om de reguliere zorg te hervatten. ,,We zitten met het aantal ic-bedden nog altijd boven onze normale capaciteit.’’

In de ziekenhuizen liggen 2183 coronapatiënten; 1502 op de verpleegafdelingen, 681 op de ic's. Hoewel honderden mensen met Covid-19 minder in een hospitaal belanden, is dat op de werkvloer slechts een beetje te merken. ,,Het verschilt erg per ziekenhuis en ook nog per dag. Bovendien is er in sommige ziekenhuizen nog een hoog ziekteverzuim, dus dan blijft de druk hoog”, verklaart Rowan Marijnissen, voorzitter van beroepsvereniging V&VN IC en ic-verpleegkundige.

De ic's zitten nog boven de reguliere bezetting van maximaal - en vaak minder dan - 1050 bedden. In totaal waren gisteren 1108 bedden bezet. Voor ic-verpleegkundigen betekent dat dat ze meer patiënten dan normaal onder hun hoede hebben. ,,Tijdens de pieken stonden we op drie patiënten. Dat gaat nu eerst terug naar één op twee, waardoor evenveel personeel nodig is”, legt Marijnissen uit.

Quote We zien wel een daling, maar er liggen nog steeds patiënten uit andere regio's Ellen de Jong, ziekenhuis Nij Smellinghe

Mondjesmaat

Bovendien hervatten ziekenhuizen de reguliere zorg zodra er een beetje ruimte komt. Al gebeurt dat slechts mondjesmaat. In het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is het aantal coronapatiënten bijvoorbeeld nog te groot om de reguliere zorg te hervatten. Het Medisch Spectrum Twente zegt dat het aantal Covid-patiënten eerst verder moet dalen, voordat er meer andere patiënten hulp kunnen krijgen.

En in het noorden moeten de ziekenhuizen nog beslissen over wanneer en hoeveel reguliere zorg ze kunnen opstarten. ,,Twee van de zeven operatiekamers zijn nu open. We zien wel een daling, maar er liggen nog steeds patiënten uit andere regio's”, verklaart Ellen de Jong, woordvoerder van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateerde vorige week al dat de druk op de ziekenhuiszorg hoog is, maar stabiliseert. Er waren 41 procent minder operatiekamers in gebruik en 38 procent van de ziekenhuizen kon geen planbare zorg, zoals een knie- of heupoperatie, leveren.

Optimistisch

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), ziet dat het druk is in de ziekenhuizen. ,,We zitten nog steeds op een hoog niveau.” Toch is hij optimistisch. Vorige week lagen er 11,9 procent minder Covid-patiënten in de ziekenhuizen dan de week ervoor. Er stroomden 26 procent minder mensen de ziekenhuizen binnen dan in de laatste twee weken van april.

,,Die instroom is een goede voorspeller voor de komende weken. Het is fantastisch dat de cijfers zo rap naar beneden gaan”, zegt Kuipers. Sterker, de daling gaat zelfs harder dan verwacht, zo blijkt uit de grafieken van het LNAZ. ,,Ik ben totaal niet bevreesd voor de versoepelingen. Al moeten we de komende weken wel goed kijken of deze trend zich doorzet”, aldus Kuipers.



Volledig scherm Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. © ANP

Quote Die instroom is een goede voorspel­ler voor de komende weken. Het is fantas­tisch dat de cijfers zo rap naar beneden gaan Ernst Kuipers, Landelijk Netwerk Acute Zorg Onder meer pretparken, dierentuinen en sportscholen mogen morgen weer open. In de ziekenhuizen bestaat daarover een dubbel gevoel, constateert Michel van Erp, woordvoerder van beroepsorganisatie NU’91. ,,Net als iedereen kijken ook zorgmedewerkers uit naar meer versoepelingen, maar tegelijkertijd voelen ze de angst. Blijft dit wel goed gaan?”



Dat gevoel onderschrijft ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen. ,,We merken een voorzichtige daling; voorlopig alleen in de kliniek, nog niet echt op de ic. We zijn nog uiterst voorzichtig, we zijn niet zeker of er daadwerkelijk sprake is van een daling, structureel. Zeker gezien de versoepelingen die komen en hoe het gedrag van de mensen hierop gaat zijn”, aldus woordvoerder René Maas.

Versoepelen

Zorgpersoneel hoopt dat het kabinet niet overhaast gaat versoepelen. ,,Ze hebben vorig jaar nog in hun achterhoofd en weten wat de consequenties zijn”, zegt NU’91-woordvoerder Van Erp. Na de zomer steeg het aantal besmettingen snel, waardoor de tweede coronagolf eerder kwam dan voorspeld. Ook Kuipers is geen voorstander van te snelle versoepelingen. ,,Het is goed om eerst te kijken wat er na deze versoepelingen gebeurt. Maar ik ben opgetogen over de ontwikkelingen. Hier zaten we al een tijd op te wachten.”

Volgens Kuipers zullen ziekenhuizen zoveel mogelijk ic-bedden die vrijkomen vullen met ‘reguliere’ patiënten. Hij verwacht dat het aantal ic-bedden in de zomer omlaag kan naar maximaal 1150. Nu ligt de capaciteit op ongeveer 1450.

Ziekenhuis Sint Jansdal gaat aan het einde van deze week al terug in het aantal ic-bedden. ,,De medewerkers die tijdelijk op de ic hebben ondersteund, kunnen hun reguliere taken op het operatiecomplex dan weer oppakken", aldus woordvoerder Linda Heller. In dat ziekenhuis gaan vanaf volgende week meer operatiekamers open en beginnen artsen met het inhalen van uitgestelde zorg. Ook het Zaans Medisch Centrum heeft sinds vorige week weer meer operatiekamers open. ,,Het is nog vol en blijft druk, maar we zien minder patiënten”, aldus woordvoerder Jolanda van de Walle.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.