Ondanks ontkenning toch overleg tussen OM en minister over strafzaak Wilders

Herman Bolhaar, de toenmalige voorzitter van het college van procureursgeneraal, besprak in elk geval de aangiftes tegen Wilders op 2 april 2014. ‘Wilders – procedure besproken – 1000 aangiftes', zo staat in een document, waarvan het bestaan nu voor het eerst wordt bevestigd.

Grapperhaus ontkent echter dat er daarbij sprake is geweest van beïnvloeding. Het OM heeft volgens hem eigenstandig de beslissing gemaakt om tot vervolging over te gaan.

Er is regelmatig overleg tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de top van het OM. Daar is volgens Grapperhaus niets vreemds aan. Met verwijzing naar het Reglement van Orde van het College van procureurs-generaal wijst de minister erop dat de minister vaker over gevoelige onderwerpen wordt geïnformeerd. Van die overleggen wordt geen verslag opgemaakt. Wel is er nu een korte aantekening teruggevonden waaruit blijkt dat er over de aangiftes tegen de PVV-politicus is gesproken.