Ondanks recordomzet verhoogt Albert Heijn prijs van A-merken, concurrentie volgt niet

De prijsstijging van A-merken is vooral te zien bij de grootste supermarktketen van Nederland, stelt mede-oprichter van inprijsverhoogd.nl Matthijs Neppelenbroek. ,,Bij Jumbo zien we ongeveer evenveel prijsverhogingen als prijsverlagingen. Ketens als Plus en Coop volgen de Albert Heijn vaak, en passen de prijs een paar dagen later aan. Maar ook deze formules reageren nu niet met prijsstijgingen.” In de analyse is alleen gekeken naar A-merken, en dus niet naar de prijs van verschillende huismerken.

81 procent van de gevallen duurder uit

Het bureau dat supermarktprijzen analyseert, heeft van de afgelopen vijf weken de prijsveranderingen op een rij gezet. Normaal zijn het aantal prijsverhogingen en -verlagingen ongeveer in balans (50 procent), maar afgelopen tijd was de AH-klant in 81 procent van de gevallen juist duurder uit. Ofwel: van de 1806 prijsveranderingen was er in 1464 gevallen sprake van een verhoging. Bij concurrent Jumbo bleef het aantal prijsstijgingen en -dalingen ongeveer gelijk, stellen de onderzoekers.

Het bureau zegt zulke prijsverhogingen over een periode van vijf weken ‘eigenlijk nooit te zien’. Soms willen de prijzen in de de eerste weken van elk jaar nog wel eens stijgen, bijvoorbeeld door een BTW-verhoging, maar ook dan is de stijging minder sterk. ,,Wij hebben er ook niet echt een verklaring voor’’, zegt Neppelenbroek. De omzet van supermarkten piekte afgelopen maanden juist door het hamstergedrag van klanten na het ingaan van de intelligente lockdown in maart. De omzet lag tot 35 procent hoger dan rond kerst, normaal de beste week van het jaar, becijferde het CBS eerder.

Albert Heijn reageert op vragen met een korte, schriftelijk reactie. ‘We hebben in de afgelopen weken een aantal prijzen verhoogd als gevolg van marktontwikkelingen. Het onderzoek van Inprijsverhoogd.nl betreft echter alleen A-merken, waarbij geen rekening is gehouden met onze huismerken, prijsfavorieten en aanbiedingen zoals de (persoonlijke) bonuskortingen. Daarmee zegt het overzicht niets over wat onze klanten nu daadwerkelijk aan de kassa betalen.’

Nog goedkoper

Wie nog goedkoper uit wil zijn, kan vanaf 1 juli trouwens beter de grens over. In Duitsland wordt dan het BTW-tarief op veel boodschappen verlaagd om de economie te stimuleren. Supermarkten hebben aangekondigd dit door te bereken aan de klanten. Veel dagelijkse boodschappen zijn nu al goedkoper in Duitsland en dat verschil wordt vanaf komende maand dus alleen maar groter.