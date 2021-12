Ondanks vuurwerkverbod nu al overlast: ‘Baasjes zetten 's nachts wekker om hond uit te laten’

Inbraak in huis van PSV’er Eran Zahavi, die zelf afwezig is

In het huis van PSV-voetballer Eran Zahavi is zondag opnieuw ingebroken, maar dit keer waren de PSV'er en zijn gezin niet thuis. Twee personen drongen een woning aan de Arenborg in de Amsterdamse wijk Buitenveldert binnen. De politie doet wegens privacyredenen geen uitspraken over bij wie dit was, maar een woordvoerster bevestigt dat in het huis eerder een overval is gepleegd. In mei dit jaar werd in die straat het huis van Zahavi overvallen.

13 december