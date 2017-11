Ondanks wervingscampagne dreigt groot tekort aan pleegouders

Mede door het ‘wegblijven’ van nieuwe aanwas bleef het aantal pleeggezinnen eind 2016 steken op 16.600. Een jaar eerder was het nog ongeveer 18.000. Deels komt dat door verschil in registratie, maar zeker ook door het achterblijven van nieuwe pleegouders. Zorgwekkend is dat Pleegzorg Nederland bij dat laatste geen idee heeft hoe het komt.



,,Jaren achtereen was, mede door wervingcampagnes, het aantal nieuwkomers ongeveer even hoog als het aantal pleegouders dat er mee stopt,’’ zegt Janette Reukers van Pleegzorg Nederland dat elk jaar bij alle 29 pleegzorglocaties in Nederland de in- en uitstroom inventariseert. ,,Elk jaar kwamen er ongeveer 3000 nieuwe gezinnen bij, vorig jaar ineens niet. Het aantal pleegkinderen dat we jaarlijks onderbrengen ligt rond de 22.000. Dus je snapt dat de druk op de pleegouders die we hebben, omhoog gaat.’’