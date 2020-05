Ondertussen elders in het koninkrijk: de vergeten oorlog in Indonesië

Rhenen moest er een paar jaar op wachten, maar nu is het feest dankzij de babypanda

2 mei Geschiedenis. Dat heeft de kleine, één dag oude babypanda met zijn/haar geboorte geschreven. Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis dat er een reuzenpanda-baby in Nederland is geboren. „Ik ben hier twintig jaar mee bezig geweest”, zegt Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark. De geboorte is extra bijzonder omdat deze babypanda als tweede dierentuinpanda in Europa, op een natuurlijke wijze werd verwekt.