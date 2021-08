Onderwijs in de nasleep van corona: ‘Een schoolgebouw moet een vrolijke chaos zijn’

Maurice Ermen (32) is docent Wereldoriëntatie op de Enschedese basisschool De Uitvinding. In 2019 was hij genomineerd voor de titel Filmleraar van het Jaar. In zijn lessen integreert Maurice media en film. Hij vindt dat er afgelopen jaren veel is veranderd, zowel in de maatschappij als in het onderwijs. Welke impact heeft de coronacrisis gehad op de jonge kinderen in zijn klas?



,,Home Alone. Aan die film moet ik gekscherend denken bij de afgelopen anderhalf jaar”, zegt de leraar met voorliefde voor cinema. ,,Kinderen waren vaak thuis, ook alleen, en de school moest listen verzinnen om leerlingen aan de slag te krijgen. Maar eigenlijk is het allemaal goed verlopen, kinderen zijn veerkrachtig. We zijn inmiddels alweer een tijdje op school bezig, in het begin in bubbels. En het nieuwe schooljaar is als normaal begonnen. Voor kinderen zijn de regels zo versoepeld dat ze gewoon kunnen starten.”