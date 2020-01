Onderwijsplan: laat kinderen eerder naar school gaan en later een vervolgopleiding kiezen

Update Aanhouding bij inval in woning van pedoclub Martijn in Hengelo

17:19 De politie heeft vanmiddag in Hengelo een inval gedaan in de woning van Marthijn U., voormalig voorzitter van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Daarbij is een man aangehouden. Of het om Marthijn U. zelf gaat, is nog niet duidelijk.