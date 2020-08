Onderzoek bij tbs-kliniek vanwege vlucht Henk E. uit De Blink in Rotterdam

E. keerde begin juli na een weekendverlof niet terug in De Blink aan de Bergweg in Rotterdam-Noord, waar volgens koepelorganisatie Fivoor momenteel zestien tbs’ers verblijven. Patiënten worden daar - na goedkeuring van een commissie met deskundigen en de Dienst Justitiële Instellingen - opgenomen op een gesloten leefgroep/appartementen met 24 uur per dag begeleiding. Als ze hun leven goed opbouwen, krijgen ze steeds meer vrijheden. In de tweede fase komen ze in een naastgelegen pand waar de voordeur open is. De laatste stap is een zelfstandige woning of een beschermde woonvorm.