Onderzoek: ‘Liever een lagere zorgpremie dan salarisverhoging zorgpersoneel’

Colombiaan (49) vermoord en gedumpt in Zeeland: ‘Ik herkende hem, het was Paco’

5 november Het raadsel rond de identiteit van de vermoorde man aan de Oesterdam, een dam tussen Tholen en Zuid-Beveland in Zeeland, lijkt opgelost. De politie gaat ervan uit dat het een 49-jarige Colombiaan is die zeven maanden in Sint Willebrord, een dorp in West-Brabant, zou hebben gewoond.