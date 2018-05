Onderzoek naar autobandenindustrie om weren slijtvaste band

Wat Rijdende Rechter niet deed, doen weergoden wel in Losser

31 mei Het is een bizar toeval: de boom die begin dit jaar veel stof deed opwaaien in een uitzending van De Rijdende Rechter, is geknakt. Dinsdag begaf de esdoorn in Losser het tijdens de voorjaarsstorm. „Wat De Rijdende Rechter niet deed, doen de weergoden wel.”