Onderzoek naar bemanning Buk-raket in MH17-proces levert nog weinig op

Het vervolgonderzoek naar de ramp met vlucht MH17 heeft justitie nog niet dichterbij de bemanning van de Buk-raket gebracht en degenen die het bevel gaven. Ook is er geen bewijs dat de twee Russische militairen die Oekraïne bijna had opgepakt, betrokken waren bij het neerhalen van het toestel. Dat zei het Openbaar Ministerie vanmiddag na afloop van de vijfde zitting waarin nabestaanden gebruik maakten van het spreekrecht.

De rechtbank had het Openbaar Ministerie vrijdag om opheldering gevraagd over de recente getuigenoproep van het onderzoeksteam en het nieuws dat Oekraïne bijna twee betrokken Russische militairen had opgepakt die betrokken zouden zijn bij het neerhalen van vlucht MH17.

In het kader van een vervolgonderzoek deed het Joint Investigation Team (JIT) begin september een oproep aan inwoners van de Russische stad Koersk. Dat onderzoek richt zich op de bemanning van de Buk-installatie, waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, en de besluitvorming.

Informatie delen

In de oproep, die per brief is verstuurd en op de website van het JIT is gepubliceerd, is Russische militairen gevraagd informatie te delen. De Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten kwam volgens de onderzoekers uit Koersk. De onderzoekers willen weten wie de installatie bemande en wie de verantwoordelijken waren in de bevelslijn in Rusland.

Volgens het OM is dat vervolgonderzoek in een ‘vergevorderd stadium’ maar nog steeds gaande. ,,De term 'vergevorderd’ is in zo’n lang onderzoek relatief”, aldus het OM. ,,De afronding is niet te verwachten voor eind volgend jaar. Het is en blijft een onderzoek van de lange adem. Waarom de bemanning op dat moment op de knop heeft gedrukt, weten we nog niet.”

De afronding komt waarschijnlijk nadat de rechtbank een vonnis heeft uitgesproken in het lopende strafproces tegen de vier verdachten Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko.

Commandant

Het OM heeft de rechter-commissaris daar van tevoren over ingelicht. Volgens justitie staat de oproep los van het rechtshulpverzoek van de rechter-commissaris aan Rusland om de commandant van de 53ste Brigade uit Koersk, waarvan de Buk-raket afkomstig was, als getuige te horen.

Justitie wijst erop dat Rusland tot nu toe iedere medewerking weigert en het onderzoek alleen maar tegenwerkt. ,,Daarom heeft het JIT zich rechtstreeks tot de personen in kwestie gericht. Zulke stappen nemen we niet lichtvaardig. Die doen we als we geen andere keus hebben.”

Huursoldaten

Daarnaast onthulde nieuwszender CNN vorige week dat de Oekraïense geheime dienst bijna twee Russische militairen had opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij het neerhalen van vlucht MH17. Zij waren er volgens eigen zeggen bij toen de Buk-raket gelanceerd werd.

De twee behoorden tot een groep van 32 Russische huursoldaten die hadden deelgenomen aan de strijd tegen Oekraïne. Ze waren bij een geheime operatie van Oekraïne en de Verenigde Staten onder valse voorwendselen naar Belarus gelokt voor een baan in de beveiliging in Venezuela.

In werkelijkheid wilde Oekraïne ze oppakken en in eigen land vervolgen voor oorlogsmisdaden. Zover kwam het niet. De Russische huurlingen werden vorig jaar zomer door de Belarussische autoriteiten opgepakt.

De rechtbank wilde weten of het JIT en het OM hiervan op de hoogte waren en of de informatie uit de media klopt. Het OM kan over dit laatste punt weinig zeggen, omdat zowel de Nederlandse politie en justitie als het JIT hier niet bij betrokken waren. Eerder onderzoek heeft ‘geen relatie kunnen vaststellen tussen de in de media genoemde personen en de Buk-raket’, aldus het OM.

