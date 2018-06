Onderzoek naar camera's in sauna's levert geen nieuwe misstanden op

De Autoriteit Persoonsgegevens constateert nauwelijks misstanden na steekproefsgewijs onderzoek naar camera's in sauna's. Bij de privacywaakhond waren 130 tips binnengekomen over tientallen sauna's waar mogelijk blootopnames zijn gemaakt. Zo bleken er in een sauna in Den Bosch ten minste 69 camera's te hangen .

Naar aanleiding van de uitgelekte naaktbeelden bij Sauna & Beauty Oase in het Gelderse Nederasselt zijn begin maart zeker honderd klachten binnengekomen van saunabezoekers die vermoeden dat er ook in hun sauna's camera's hangen. Ook werknemers van sauna’s maakten meerdere meldingen van ongeoorloofd cameratoezicht, bleek uit klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwarring

Na steekproefsgewijs onderzoek naar cameratoezicht in sauna’s constateert de Autoriteit Persoonsgegevens geen overtredingen. De privacywaakhond vermoedt dat mensen vaak ten onrechte dachten dat er in sauna's gefilmd werd. ,,We kunnen ons voorstellen dat dummy-camera's verwarring geven. We raden aan om eerst te checken bij de eigenaar wat er gebeurt met die beelden'', aldus woordvoerder Sandra Loois van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AP heeft elf sauna’s onaangekondigd bezocht en gecontroleerd op de aanwezigheid van camera’s in ruimtes waar bezoekers ontkleed zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de kleedkamers, doucheruimtes, toiletten, zwem- en bubbelbaden, de sauna’s en eventuele buitenruimtes. Bij negen van de elf sauna’s werd geen enkele werkende camera aangetroffen op een plaats waar bezoekers ontkleed zijn. Veel sauna-eigenaren hebben aangegeven camera’s weggehaald te hebben naar aanleiding van een waarschuwingsbrief in 2016 of kort geleden na de commotie in de pers over gelekte beelden van saunabezoekers op internet. Loois: ,,Bij één camera kon mogelijk in een hoekje iemand in beeld komen, maar die is gelijk bijgesteld. Een andere camera filmde alleen vage contouren van mensen, maar ook die camera is inmiddels uitgezet of verwijderd.''

Quote Bij één camera kon mogelijk in een hoekje iemand in beeld komen, maar die is gelijk bijgesteld Sandra Loois

Tips gingen volgens de privacywaakhond voor een deel over dezelfde sauna's. ,,Dus we zijn bij het merendeel van de sauna's waar we klachten over hadden langsgeweest'', verklaart Loois. Ook bij de sauna in Den Bosch, waar 69 camera's in het zicht hangen, is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geen misstand begaan. ,,Als de camera's niet aan staan, is het geen overtreding omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt'', aldus Loois.

Niet alleen van de Oranje-handbalsters, maar van zeker honderd gasten stonden naaktbeelden op meerdere websites, bleek eerder uit onderzoek van deze site. De naaktbeelden gemaakt met beveiligingscamera's kwamen in verkeerde handen terecht en stonden online.

In de Gelderse sauna Beauty & Oase in Nederasselt zat een camera verstopt in een rookmelder van de massagesalon van de sauna. De eigenaar van de sauna en zijn vrouw zijn aangemerkt als verdachte, omdat de politie een tot voor kort nog draaiende, verborgen camera vond.