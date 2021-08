Onderzoek naar ‘koffermoord’ in Rotterdamse woning gaat door: ‘We willen weten wat daar gebeurd is’

Het onderzoek naar de ‘koffermoord’ dat al een paar dagen bezig is in een woning in Rotterdam is nog volop aan de gang. Dat laat het OM vandaag weten. ,,We onderzoeken wat er precies gebeurd is in die woning.’’

De politie is al meerdere dagen in het buurtje aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam aanwezig. Dinsdag werden de ramen afgeplakt, zijn er meerdere voorwerpen veiliggesteld en liepen er continu agenten en onderzoekers in en uit de woning. Vandaag gaat het onderzoek weer verder.

,,We zijn nog druk bezig met het veiligstellen van sporen’’, vertelt Olav Brink van het Openbaar Ministerie. ,,Dat moet heel secuur gebeuren, omdat we geen menging van sporen willen.’’ De spullen die zijn veiliggesteld worden naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht voor verder onderzoek.

Meer aanhoudingen

Over de verdachte die is aangehouden in de zaak, een 25-jarige man uit Zwijndrecht, doet het OM geen verdere uitspraken. Ook kan Brink niets zeggen over eventuele andere verdachten. ,,Maar meer aanhoudingen sluiten we natuurlijk nooit uit.’’

De ‘koffermoord’ kwam vorige week donderdag aan het licht, toen de man uit Zwijndrecht zelf aangaf bij de politie dat hij iemand van het leven had beroofd. Een slachtoffer was er op dat moment nog niet. Vier dagen later ontdekte de politie het lichaam van het 29-jarige slachtoffer, eveneens uit Zwijndrecht. Hij lag in stukken in verschillende koffers in een auto, die geparkeerd stond in de Dordtse wijk Crabbehof.