Onderzoek naar politie, die voor moord op Gino (9) geen onderzoek deed naar kinderporno bij Donny M.

De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar het handelen van de politie in de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade. Al in 2021, voor de moord, werd kinderporno gevonden op de telefoon van verdachte Donny M. Daar werd toen geen onderzoek naar gedaan.

Pas nadat Donny M. in deze zaak was opgepakt, is de kinderporno betrokken in het onderzoek tegen hem. In 2021 had die vondst voor hem geen directe juridische gevolgen, er volgde geen onderzoek. Eerder gaf justitie al toe dat de informatie niet goed is opgepakt.

Volgens de Inspectie is er nieuwe informatie gekomen uit een al langer lopend onderzoek naar M., waardoor nieuwe vragen zijn opgekomen over het werk van de politie. ‘Deze informatie maakt dat de Inspectie JenV wil weten hoe de politie na de vondst van de kinderporno op de telefoon haar afwegingen heeft gemaakt en haar werk heeft uitgevoerd.’ Om welke informatie het gaat is niet bekendgemaakt.

Telefoon over het hoofd gezien

Toen de politie de kinderporno begin 2021 vond, wist zij van het zedenverleden van de Donny M. Hij werd eerder al veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige. Maar het mobieltje met de kinderporno kwam terecht in een bak bij de politie, en is vervolgens over het hoofd gezien, erkende justitie in september vorig jaar.

De 9-jarige Gino van der Straeten verdween op 1 juni 2022 en zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen. Het jongetje is volgens justitie, nadat hij werd ontvoerd in Kerkrade, seksueel misbruikt en nog diezelfde avond vermoord. Donny M. heeft inmiddels een bekentenis afgelegd over het ontvoeren en doden van Gino.

Formeel onderzoek

De Inspectie Justitie en Veiligheid mag geen formeel onderzoek doen naar de werkwijze van de politie en het Openbaar Ministerie. Daarom wordt nu eerst een ‘oriëntatie’ gedaan. Als daaruit blijkt dat een officieel onderzoek nodig is, kan dat worden gedaan door de procureur-generaal van de Hoge Raad.