Onderzoek naar uitbuiting bij Gelderse club Achilles '29, manager op non-actief

Dat verklaart Achilles’29-voorzitter Pjotr van der Horst naar aanleiding van een verhaal in De Gelderlander. Amerikaanse spelers doen daarin hun verhaal. Zij claimen dat ze dit seizoen onder erbarmelijke omstandigheden hebben gevoetbald bij de Gelderse club. Ze zeggen bovendien voor duizenden euro’s te zijn opgelicht door een Mexicaanse zaakwaarnemer. De betreffende zaakwaarnemer ontkent de aantijgingen. Frans Derks zegt zich ook niet in het verhaal te herkennen en onthoudt zich verder van commentaar.

1500 euro per persoon

Alberto Rodriguez (21) en Vilson Maldonado (20) vertellen vandaag in De Gelderlander over hun periode van drie weken bij Achilles. De Amerikanen zeggen voor 1500 euro per persoon te zijn opgelicht door de zaakwaarnemer die hen naar Groesbeek haalde.

Zij moesten het geld betalen, en naar eigen zeggen werd hen beloofd dat ze een profcontract kregen. Ze zouden bovendien bijna drie weken hebben moeten overnachten in de barruimtes van De Linde in Groesbeek, het uitgaanscentrum waar Derks mede-eigenaar van is.

Profvoetbal

Achilles’29 speelde tot 2017 in het profvoetbal. De Groesbeekse club komt dit seizoen uit in de derde divisie, dat is de top van het amateurvoetbal. Ook daarin kun je als speler veel geld verdienen. Doordat Achilles sinds de degradatie uit de eerste divisie in 2017 grote financiële problemen heeft, kan de club spelers niet meer betalen.

In een poging het eerste team toch op hoog amateurniveau te houden, maakt ze gebruik van zaakwaarnemers die hun buitenlandse voetballers aanbieden. Andere buitenlandse spelers willen geen commentaar geven of reageren niet op telefoontjes.

Quote Ik vind dit vreselijk Clubvoorzitter Pjotr van der Horst Achilles ‘29

Non-actief

Volledig scherm Vilson Maldonado (links) en Alberto Rodriguez. Groesbeek. Achilles'29. © David van Haren Clubvoorzitter Pjotr van der Horst neemt de zaak hoog op. Hij heeft gisteren, na inzage in het verhaal, Derks op non-actief gesteld. ,,Ik vind dit vreselijk”, zegt Van der Horst. Derks geeft ook geen commentaar op dat besluit.

Quote We werden gewaar­schuwd, die jongen heeft volgens mij niet betaald. Pjotr van der Horst, Clubvoorzitter Van der Horst kreeg een paar maanden geleden naar eigen zeggen al eerder signalen over vreemde praktijken rond spelers. Een voetballer uit Iran zou duizenden euro’s hebben moeten betalen aan een tussenpersoon voor een proefperiode bij de club. ,,We werden gewaarschuwd, die jongen heeft volgens mij niet betaald en is ook niet naar Nederland gekomen”, vervolgt Van der Horst. ,,Frans zei daar niets van af te weten. We hebben het verhaal gemeld bij de KNVB. Zij adviseerden vooral om ver weg te blijven van dit soort praktijken. Ik ben er toen van uitgegaan dat het een incident was.”

Unieke situatie