Onderzoek naar werking mediwiet als zware pijnstiller

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat onderzoeken of een mix van medicinale cannabis en zware pijnstillers patiënten met chronische pijn in spieren en bindweefsel helpt. Bij succesvolle resultaten kunnen mensen minder verslavende paardenmiddelen als oxycodon gebruiken.

In Nederland gebruiken nu ruim één miljoen patiënten zogeheten opioïden. Dit zijn zware pijnstillers gebaseerd op de natuurlijke stof opium. Voorbeelden zijn morfine, oxycodon en fentanyl. Het aantal gebruikers is sinds 2010 gestegen met 55 procent. In Amerika is zelfs sprake van een ‘epidemie'.

Hoofdonderzoeker professor Albert Dahan (Anesthesiologie): ,,Deze pijnstillers zijn bij langdurig gebruik verslavend en geven vervelende bijwerkingen zoals sufheid, misselijkheid en obstipatie. Wij denken dat je minder oxycodon hoeft voor te schrijven als je patiënten ook de mogelijkheid geeft om medicinale cannabis te gebruiken.”

Dahan hoopt met zijn onderzoek aan te tonen dat de mix net zo effectief is qua pijnbestrijding, maar met minder nare bijwerkingen. ,,We zijn er nog lang niet. Maar als dit werkt, zou het fantastisch zijn. Er is een enorme vraag naar medicinale cannabis en het is belangrijk dat het gebruik ervan een wetenschappelijk tintje krijgt.”

Verdamper

Als de opzet van de studie is goedgekeurd, krijgen drie groepen van in totaal zestig patiënten straks willekeurig dagelijks oxycodon, een combinatie van medicinale cannabis oftewel wiet (Bediol) en oxycodon of uitsluitend Bediol. Alle patiënten worden thuis behandeld en de grof gemalen medicinale wiet wordt toegediend met een draagbare verdamper.

Bedrocan, de enige legale producent van vijf soorten medicinale cannabis in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, is heel erg blij met het ‘baanbrekende’ LUMC-onderzoek. Oprichter en topman Tjalling Erkelens denkt dat de experts medicinale cannabis ‘de juiste waardering’ kunnen geven, zodat artsen en patiënten er makkelijker naar grijpen als alternatief voor zware pijnstillers.

Erkelens: ,,Het is goed als de erkenning komt dat dit een acceptabel product is vanwege het hoge kwaliteitsniveau dat we nastreven als producent.” Van alle volwassenen gebruikt één procent wiet (deels) medicinaal, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut.