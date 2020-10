Onderzoek tegen Nederlandse ‘Harvey Weinstein van de kunstwereld’

Coronavirus LIVE | 19.000 nieuwe besmettin­gen in Duitsland, woede over quarantai­ne agenten na bootfeest­je

9:45 Duitsland registreerde ruim 19.000 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur. Het totale aantal infecties met het virus komt daarmee nagenoeg op een half miljoen, meldt het Robert Koch Institut. Loco-burgemeester Peter Verheij, van Alblasserdam, is boos over een illegaal bootfeestje. Een van de aanwezigen bleek besmet te zijn met het virus, waardoor nu tien agenten in quarantaine zitten. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws.