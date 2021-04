Onderzoekers Bellingcat krijgen miljoen euro van Postcode Loterij

Bellingcat werd in Nederland vooral bekend vanwege het onderzoek naar het neerhalen van het vliegtuig MH17 boven het oosten van Oekraïne. In de jaren daarna verhuisde het hoofdkantoor van Bellingcat naar Nederland. Oprichter Elliot Higgins zegt dan ook een sterke band te hebben met Nederland. “We zijn ontzettend blij dat we deze bijdrage mogen ontvangen.”

De Nationale Postcode Loterij zegt graag het werk van Bellingcat te steunen. “Goede informatie is belangrijk voor een geïnformeerde samenleving, zeker in deze tijden waarin nepnieuws welig tiert. Onafhankelijke, kwalitatieve onderzoeksjournalistiek is daarvoor essentieel. De onderscheidende en innovatieve aanpak van Bellingcat waarbij vrijwilligers online bronnen bestuderen, is inmiddels bewezen”, aldus de loterij in een verklaring.

Het onderzoekscollectief gebruikt opensourcemateriaal, gegevens die voor iedereen inzichtelijk zijn, uit media, sociale media en bronnen als Google Maps om verbanden te leggen en zo de waarheid te achterhalen over allerlei zaken. Bellingcat werkt met vrijwilligers die onderzoek doen. De organisatie is momenteel bezig om te testen of het bewijs dat zij verzamelen kan worden toegestaan in rechtszaken in Nederland.

