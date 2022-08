Onderzoekers kijken machteloos toe: ‘Nu ook roofvogels dood door vogelgriep’



De bruine kiekendief die met stuiptrekkingen op de grond ligt. Het is afschuwelijk om te zien en tóch zette vogelonderzoeker Dirk van Straalen (38) de beelden ervan op Twitter. De vogelgriep grijpt hard om zich heen in Nederland en ook wilde vogelsoorten worden keihard getroffen. En dat moet iedereen weten, vindt hij. ,,Normaal zijn we in het broedseizoen bezig met het in kaart brengen van nieuw leven, nu met het in kaart brengen van de dood. Dat gaat onder je huid zitten.’’