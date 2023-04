Onduidelijk wanneer berging van gecrashte intercity kan beginnen, nog twee gewonden op intensive care

,,De berging is afhankelijk van externe factoren”, zegt een woordvoerder van ProRail. ,,Er moet nog overleg plaatsvinden waar en hoe we de juiste brugconstructie kunnen bouwen om de wagons weg te takelen.” Een lastige klus, want de 150.000 kilo wegende treinstellen staan in een drassig weiland en naast een sloot. Ook is de toegangsweg niet berekend op dit gewicht. ,,Als de constructie eenmaal gebouwd is, begrijp ik dat het weghalen zelf goed te doen is.” Woensdagavond werden de laatste twee goederenwagons, volgeladen met kalk, geleegd. Deze zijn afgelopen nacht weggereden.

Gewonden op de IC

Een woordvoerster van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) kan donderdagochtend melden dat één van de patiënten naar de verpleegafdeling is gebracht, zijn of haar toestand is stabiel. De twee ic-patiënten liggen in het LUMC in Leiden. Hun toestand is ernstig maar stabiel. Een andere gewonde ligt nog op de verpleegafdeling in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Er liggen nog twee gewonden in het UMC Utrecht. Gisteren mocht een drietal patiënten vanaf de verpleegafdeling van dit ziekenhuis weer huiswaarts vertrekken.