Ongeloof bij Nederlandse toeristen om extreme regenval in Slovenië: ‘Camping is weggevaagd’

Een Tweede Kamerlid van GroenLinks is vrijdag in Slovenië geëvacueerd vanwege het noodweer dat het land momenteel teistert. De Nijmeegse Lisa Westerveld (41) stond samen met haar broer op een camping van het meerdaagse festival MetalDays, die door de extreme regenval is weggevaagd. ,,We kunnen nog altijd geen kant op.”

Sinds donderdagavond heeft Slovenië te maken met hevige regenval. In 24 uur tijd viel in het noorden van Slovenië de hoeveelheid neerslag die doorgaans in een hele maand valt. Meerdere dorpen zijn volgens de autoriteiten door het water van de buitenwereld afgesloten. Ook waait het hard en zijn er veel onweersbuien.

GroenLinks-politica Lisa Westerveld, die jaren geleden dankzij een hoop voorkeursstemmen in de Kamer kwam, bevond zich donderdagavond in het oog van de storm. ,,Het is helemaal losgegaan”, vertelt ze vanuit het hotel waar zij en honderden andere bezoekers zijn opgevangen.

,,Het heeft gisteren de hele dag geregend. Aan één stuk door. Ik en mijn broer grapten nog: de regen moet toch een keer op zijn? Het was echt bizar om te zien.” Op het hoogtepunt van de storm stond Westerveld in een van de tenten op het festivalterrein. Ze bleef daar tot diep in de nacht, omdat ze het niet aandurfde in de stromende regen terug naar haar eigen tentje te gaan.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kolkende rivier

De zware regenval heeft rond het festivalterrein overstromingen en modder- en puinlawines veroorzaakt. Pas in de vroege ochtend keerde de rust in de lucht enigszins terug. ,,Ik liep rond 06.00 uur terug en wist eigenlijk meteen dat het foute boel was”, zegt Westerveld. ,,De hele camping was veranderd in een kolkende rivier. Overal waar je keek was stromend water. Het was voor ons toen wel duidelijk dat de laatste festivaldag niet door kon gaan. Het feestje was wel voorbij.”

Van Westervelds tent was weinig over. ,,Alles was doorweekt. Zeiknat. Al mijn kleren zijn onbruikbaar. Ik zit hier nu in de hoody en trainingsbroek van mijn broertje. Voor de rest heb ik niets meer.” In het hotel waar zij en de andere ‘metalheads’ zijn opgevangen heerst een gelaten sfeer, zegt ze. ,,Natuurlijk is iedereen wel een beetje geschrokken, maar wat vooral opvalt is dat iedereen ontzettend behulpzaam en lief is. Iedereen staat voor elkaar klaar. Dorpelingen hebben hun trekkers gehaald om enkele auto’s uit de modder te trekken, waaronder die van ons.”

Westerveld, rockliefhebber in hart en nieren, is een doorgewinterde bezoeker van Metaldays. ,,Ik ben hier denk ik voor de tiende keer, en dit jaar voor het eerst op de nieuwe locatie. Het is echt een prachtige plek. Een soort vakantieoord, maar daar is nu weinig van overgebleven.” Het is nog maar de vraag of Westerveld dit weekend naar huis kan. ,,De weg die leidt naar de snelweg is afgesloten. We kunnen dus niet weg. Dat is vervelend, maar het belangrijkst is dat we veilig en wel zijn. Mijn gedachten gaan uit naar de twee Nederlanders die om het leven zijn gekomen. Verschrikkelijk.”

De twee Nederlanders waren volgens de Sloveense politie 52 en 19 jaar oud en maakten een tocht bij een berg in het noorden van het land. Het is niet duidelijk waaraan ze zijn overleden, mogelijk zijn ze geraakt door bliksem.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Compleet opgeslokt

Slovenië is al jaren erg populair onder Nederlandse toeristen. Ook Utrechter Rick van der Zweth en zijn vriendin stonden na twee weken kamperen in Slovenië met hun tentje in Ljubno, toen de rivier langs hun camping ineens razendsnel omhoog kwam. ,,Wij stonden zelf wat hoger op de heuvel, maar onder ons is de rest van de camping compleet opgeslokt. Daar stonden alleen maar tentjes, veel Nederlanders en Duitsers. Daar is niks meer van te zien, alles is weggespoeld.”

De vakantiegangers werden donderdagnacht rond twee uur gewaarschuwd door personeel van de camping. ,,Mensen werden wakker, keken uit hun tent en werden ineens volledig omringd door water”, vertelt Van der Zweth. ,,Het ging allemaal zo snel. Er was ook paniek onder het personeel: ‘Hebben we wel iedereen? Of is er iemand meegenomen door het water?’ Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Sommigen konden nog snel een tas pakken, maar hun tent, slaapzakken en andere spullen moesten ze achterlaten.”

Alles was doorweekt. Zeiknat. Al mijn kleren zijn onbruik­baar Lisa Westerveld

Kolkende massa

De campinggasten sliepen donderdagnacht in auto’s op het parkeerterrein. De volgende dag bleken de wegen geblokkeerd; door water aan de ene kant en rotsblokken aan de andere kant. Te voet is iedereen daarna de berg overgestoken en opgevangen in een schoolgebouw, vertelt Van der Zweth. Zelf zit hij met zijn vriendin in een hostel: ,,Maar de auto hebben we moeten achterlaten, daar ben ik nog wel een beetje zenuwachtig over. Staat die er morgen nog?”

Zo’n rivier ziet er van het oppervlak rustig uit, maar het is één kolkende massa. Er dreven complete bomen in, rotsblok­ken, ik zag zelfs een koelkast Rick van der Zweth

Bang is het stel niet geweest, maar het natuurgeweld heeft indruk op hen gemaakt. ,,Zo’n rivier ziet er van het oppervlak rustig uit, maar het is één kolkende massa. Er dreven complete bomen in, rotsblokken, ik zag zelfs een koelkast voorbijkomen. Maar de burgemeester die ons opving, zei nog wel iets moois: ‘De natuur doet ons aan, wat wij de natuur aandoen.’ Zo is het natuurlijk precies.”

Reisadvies

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een waarschuwing toegevoegd aan het reisadvies voor Slovenië. ‘Er is een hoog risico dat er meer overstromingen en aardverschuivingen ontstaan’, schrijft het ministerie. ‘De situatie kan snel veranderen. Op verschillende plekken zijn wegen, waaronder hoofdwegen, niet begaanbaar voor verkeer.’ Reizigers krijgen het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en mediaberichten in de gaten te houden. Het reisadvies blijft ondanks de waarschuwing op groen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS