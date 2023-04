Ongeloof na arrestatie verpleegkundige Theo V. (30): ‘Je gaat ervan uit dat je vader in goede handen is’

verdachte sterfgevallenEen 30-jarige verpleegkundige uit Roden (Drenthe) is opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van meerdere coronapatiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar hij werkte. Volgens een nabestaande van een van de overledenen draait het onderzoek om 24 sterfgevallen.

De verdachte, Theo V. , is afgelopen maandag aangehouden. Hij werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis, daarvoor een jaar in het Martini Ziekenhuis in Groningen en daarvoor een jaar voor het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook liep hij stage in Duitsland.

Voorarrest verlengd

De sterfgevallen waar het om draait zijn allemaal uit de periode maart 2020 tot mei 2022, de coronapandemie. V. was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Onduidelijk is om hoeveel sterfgevallen het gaat. Justitie wil alleen zeggen dat het om meerdere patiënten gaat. Zijn voorarrest werd donderdagmiddag met twee weken verlengd.

Een nabestaande van een van de overleden mensen uit het onderzoek, zegt dat het om 24 sterfgevallen gaat die in het onderzoek zijn betrokken. ,,Mijn vader is in april 2020 overleden in het ziekenhuis. Wij dachten dus aan een longontsteking als gevolg van corona. Er was toen nog veel onduidelijk, het was het begin van de pandemie. Nu drie jaar later belde gisteren de politie ineens naar mijn 72-jarige moeder met dit nieuws. We zijn nog aan het bijkomen van de emotie.”

Quote Je gaat ervan uit dat je vader veilig is in het ziekenhuis, krijg je drie jaar later ineens dit te horen van de politie Nabestaande

,,Ik ben er echt heel boos over dat ze dit telefonisch doen, dat heb ik ze ook laten weten. Maar ik heb uit de mond van de agenten gehoord dat het om 24 sterfgevallen gaat waar ze onderzoek naar doen. We hebben natuurlijk gevraagd hoe die man dat dan heeft gedaan, maar daar kunnen ze nog niks over zeggen. Het is ook niet zeker dat mijn vader door die man is omgebracht, maar het feit dat hij in het onderzoek zit, betekent wel dat er wat aan de hand is. Nee, ik heb ook geen idee wie de verdachte is. Je gaat ervan uit dat je vader in een ziekenhuis in goede handen is, je bent niet bezig met wie er dan allemaal rondloopt. Maar dit gaat gevolgen hebben voor het ziekenhuis, we zijn aan het uitzoeken welke stappen we kunnen ondernemen.”

Theo V. - die op de longafdeling werkte waar coronapatiënten werden behandeld - werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat. Betrokkenen in deze zaak zijn allemaal op de hoogte gesteld. Het is nog lang niet duidelijk of de man voor alle sterfgevallen die nu worden onderzocht, daadwerkelijk vervolgd zal worden.

‘De aanhouding heeft ons geschokt', laat de raad van bestuur van het ziekenhuis, waar 1800 mensen werken, weten. Het bestuur spreekt van een ‘ernstige verdenking’ tegen een individuele medewerker.

Melding gemaakt

Het strafrechtelijk onderzoek begon na een aangifte van het ziekenhuis. ‘Het verdere onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Dit vraagt grote zorgvuldigheid’, stelt het Openbaar Ministerie.

Volgens het WZA kwam er een melding binnen die aanleiding was ‘om onmiddellijk stappen te ondernemen’. ,,We waarderen het dat de melder zorgen en informatie met ons heeft gedeeld. We hebben de melding direct serieus genomen en de noodzakelijke stappen gezet. Een eerste belangrijke stap was het op non-actief stellen van de medewerker die onderwerp van de melding is. Op die manier kon het gedrag uit de melding niet worden voortgezet.”

Na intern onderzoek is melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die weer de politie inschakelde. De politie en het OM begrijpen dat de aanhouding vragen oproept. ‘Vanwege de aan verdachte opgelegde beperkingen kunnen we op dit moment echter niet meer informatie delen. Daarnaast zou dit het onderzoek kunnen schaden.’

Volledig scherm Exterieur van het Wilhelmina Ziekenhuis. Een 30-jarige man is aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van patienten in het ziekenhuis, ten tijde van de coronapandemie © ANP

Ook het WZA zegt bewust weinig informatie te delen. ,,Wel hebben we oog voor het welzijn van onze medewerkers en eventueel betrokken patiënten of nabestaanden. De komende tijd richten wij ons, samen met de politie, vooral op het verzamelen van feiten.”

De Patiëntenfederatie Nederland zegt dat de impact van de gebeurtenissen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen groot zal zijn voor nabestaanden, patiënten en het ziekenhuispersoneel.

Het ziekenhuis heeft een telefoonnummer geopend voor patiënten met vragen. Ook is een document online gezet met veelgestelde vragen en antwoorden.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm De man werkte tijdens de pandemie in het ziekenhuis (maart 2020 – mei 2022). © Getty Images/iStockphoto