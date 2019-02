Ongeloof over gebruik van nepleerlingen voor opnames RTL-programma

Volledig scherm Arie Slob. © ANP ,,Je gelooft je ogen niet. Als dit waar is, is het niet acceptabel,” zei Slob vanochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland op NPO1. Hij vindt het vooral niet goed dat leerlingen en docenten niet op de hoogte waren. ,,Dat moet je niet doen volgens mij.”



De minister kan nog niet zeggen of hij stappen gaat ondernemen, want hij wil eerst bevestigd hebben dat het precies zo is gegaan.

Bedrog

Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) was op de hoogte van het bedrog. ,,We hadden als doel voor ogen dat er een mooie realistische documentaire over het onderwijs zou komen. Die is nog nooit gemaakt in Nederland", aldus rector Willem de Vos, die tien maanden geleden werd benaderd door de productiemaatschappij.



Volgens de rector, die inmiddels zijn excuses heeft aangeboden aan zijn collega's die van niets wisten en zich bedrogen voelen, waren er louter zuivere bedoelingen en was er geen sprake van verborgen camera's. ,,Er is alleen gefilmd daar waar mensen wisten dat er gefilmd werd en er is toestemming voor gevraagd.”



Tegelijkertijd met de start van de opnames kwamen vijf nieuwe leerlingen op school. Leraren en leerlingen werd verteld dat het zij-instromers waren die niet konden aarden op een andere school. Maar er ontstond argwaan. Al vorige week werd duidelijk dat leerlingen de Facebookprofielen van de nieuwe kinderen er nogal nep vonden uitzien. Ook leraren werden argwanend.

Inmiddels blijkt dat RTL een documentaireserie wilde maken over het leven op een middelbare school anno nu en dat deels deden in de stijl van Undercover High, een serie die in 2018 gefilmd werd in de VS. Daarbij draaien oud-leerlingen undercover als leerling in de klas mee.



De serie had een ‘realistische inkijk’ moeten geven in het leven van middelbare scholieren. Kim Koppenol namens RTL: ,,Het doel van ons programma was om een beeld te schetsen van een middelbare school anno 2019. Daarbij wilden we ook de problematiek laten zien waar leraren en leerlingen tegenwoordig tegenaan lopen. We hebben vijf mensen uitgekozen die zelf te maken hebben gehad met persoonlijke problemen tijdens hun middelbare schooltijd.”

Opnames stilgelegd