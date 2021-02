Ongeluk door één zonnestraal: ‘Alles wat haar tot Renate maakte, is in één klap weggevaagd’

Video Vliegtuig verliest motoronder­de­len door explosie boven Limburg: ‘Ik hoorde knallen en zag vuur’

17:52 Een vliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf Maastricht Aachen Airport is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie of meerdere explosies in een van de motoren. Metaaldelen vielen naar beneden en beschadigden onder meer auto's in de omgeving van Meerssen. ‘Ik hoorde knallen en zag vuur uit de motor'.