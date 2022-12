Ongelukken en meerdere snelwegen dicht door ijzel, Rijkswaterstaat raadt af om de weg op te gaan

UPDATEIn het hele land geldt vanavond code oranje vanwege ijzel. Die leidt in het zuidwesten van ons land al tot ongelukken. Rijkswaterstaat waarschuwt om niet de weg op te gaan zolang code oranje geldt. Het KNMI heeft de weerswaarschuwing in alle provincies met twee uur verlengd.

,,Er is sprake van zeer verraderlijke gladheid en dus gevaarlijke rij-omstandigheden. Het aantal ongelukken op de weg neemt toe, meerdere snelwegen zijn afgesloten”, meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Sinds een uur of zes vanavond trekt een neerslaggebied van Zeeland naar Groningen over het hele land. Aan de voorzijde van dit gebied kan het verraderlijk glad worden door ijzel en neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden. De ANWB waarschuwde eerder vandaag al voor 'spiegelgladde wegen’.

Die waarschuwing bleek niet ongegrond. In Zeeland, Zuid-Holland en Brabant, waar de buien begin van zondagavond overtrekken, zijn meerdere wegen dicht door ongelukken, zegt Rijkswaterstaat. ,,Dat zal ook op andere plekken gaan gebeuren.” Onder andere de A4, de A15, de A20 en de A58 zijn dicht door ongelukken door de gladheid.

,,Het gaat nu best rap”, zegt Rijkswaterstaat over het tempo waarin het aantal ongevallen toeneemt. “We blijven strooien zolang nodig is.”

De politie in het Zeeuwse Walcheren meldde eerder vanavond op Twitter dat er op de A58 al meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden en dat het spekglad is. ‘Blijf binnen als u niet noodzakelijk de weg op moet!’, waarschuwt het politieteam.

Ook in het westelijk deel van Brabant vonden al ongevallen plaats, onder meer op de A4 bij Steenbergen, bij Willemstad en op de A58 naar Bergen op Zoom, meldt de politie. De meldkamer van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt zondagavond overspoeld door telefoontjes van mensen ‘die bellen om te melden dat het glad is door ijzel’. Mensen in die regio worden verzocht alleen voor noodgevallen te bellen.

Pas later in het noorden

Weerinstituut KNMI ziet ondanks de gevaarlijke situatie op de wegen nog geen aanleiding om de waarschuwing van code oranje op te schalen naar code rood. ,,Dan praat je over een maatschappij-ontwrichtende situatie. Daar is nu geen sprake van.” Het KNMI heeft code oranje wel in alle provincies met twee uur verlengd, omdat de bodem minder snel warmer wordt dan voorspeld. In Zeeland geldt de waarschuwing nu tot 23.00 uur. In de noordelijke provincies is code oranje van 21.00 uur tot 4.00 uur van kracht.

1 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat had aan het eind van de middag al 1 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen, meldde de verkeersoverheidsdienst op Twitter. ‘Vermoedelijk zijn we nog wel de hele nacht en avond bezig met strooiacties, totdat de temperatuur in de loop van de nacht hopelijk weer boven nul komt’, laat een woordvoerster weten.

Door de ijzel kunnen wegen, bruggen, fiets- en voetpaden glad worden en is de kans op ongelukken groot. Kleinere wegen kunnen onbegaanbaar worden en mogelijk worden afgesloten. De kans bestaat dat er vertragingen ontstaan op de weg en dat openbaar vervoer of vliegverkeer uitvalt. Mensen wordt geadviseerd om weerberichten te volgen, langzamer te rijden, afstand te houden en eten, drinken en warme kleding mee te nemen als ze de weg op gaan.

Zeeland

De code geel-waarschuwing van het KNMI gold vanaf 17.00 uur in Zeeland en Zuid-Holland, na 19.00 uur in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en vanaf 21.00 uur in Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland. Bij code oranje waarschuwt het KNMI dat er ‘grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.

Volledig scherm Code oranje vanaf vanmiddag © KNMI

Willemsen: ,,Het kan in het noordoosten tot ver in de nacht glad blijven, maar ik verwacht dat de gladheid morgenochtend om 06.00 uur, voordat de ochtendspits begint, overal is verdwenen. Verkeer zal alleen last hebben van regen en wind.’’

Zachte week

Komende week krijgt Nederland heel zacht weer. Het zal voelen als herfst met temperaturen rond de 9 graden en vrijdag mogelijk 13 graden. Ook 's nachts vriest het niet meer. De kans op een witte kerst is ‘nagenoeg nul'.

