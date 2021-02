Ongelukken stapelen zich op door gladheid: 'Ga niet de weg op’

In het noorden en midden van Nederland is vanochtend kans op gladheid. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege ‘verraderlijke gladheid door ijzel’. De ANWB waarschuwt automobilisten niet de weg op te gaan. ,,Ga niet de weg op als het niet echt nodig is”, zegt een woordvoerder.

Als gevolg van de ongelukken door de gladheid stond er tegen 08.00 uur zo’n 350 kilometer aan files op de wegen, zegt een woordvoerder van de ANWB. ,,En het tellertje kan nog wel even oplopen.”

Vooral in Noord-Holland rond Amsterdam zijn al veel ongelukken gebeurd wegens gladheid. Zo was op de A9 van Alkmaar richting Amsterdam een ongeval. De A5 is bij de aansluiting met de A10 in beide richtingen dicht wegens ongevallen. Meerdere verbindingswegen zijn dicht en op veel wegen die wel open zijn, staat het vast. Ook elders in Noord-Holland zijn veel problemen op de weg door de gladheid, zoals op de A8 bij Assendelft richting Amsterdam, aldus de ANWB.

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer vier graden kan vriezen. In Groningen en Zuid-Holland geldt code geel omdat daar plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag in de tweede helft van de ochtend weer.

De ANWB meldt dat de gladheid op diverse plaatsen tot problemen in het verkeer leidt. ,,De ongelukken door gladheid stapelen zich op’’, zo meldt de verkeersdienst op Twitter. Zo is de A5 in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A10. Ook zorgt een ongeluk op de A9 bij Amstelveen, richting Amsterdam, voor vertraging.

De A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem is na dicht te zijn geweest vanwege een ongeluk weer open, maar er staat nog kilometers file. Ook op de A1 van Hengelo richting Apeldoorn was een ongeluk, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Hetzelfde geldt voor de A28 bij Zwolle richting Groningen.

Dinsdag kan het volgens het KNMI in de loop van de ochtend opnieuw glad worden in het noorden en is er een kleine kans dat het daar weer gaat ijzelen.

Volledig scherm Op de A12 bij Arnhem ontstond een ravage na een kettingbotsing. © Roland Heitink / Persbureau Heitink