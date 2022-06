Ongeneeslijk zieke Claudia laat door donaties droom van haar gezin uitkomen: ‘Niemand pakt ons dit af’

Persoonlijk verhaal Haar relatie ging uit, ze verhuisde en nam ontslag, toen kreeg Nicoline (32) kanker

Ze had al haar zekerheden overboord gegooid. Nicoline Trap (32) uit Amersfoort zou drie maanden van het leven gaan genieten om te ontdekken wat ze nu eigenlijk precies wilde. Maar nog geen week na haar laatste werkdag werd ze met kanker opgenomen in het ziekenhuis. ,,Er is een finishvlag die op mij wacht.”

15 mei