Onkruid? Plantjes tussen de stoep zijn ‘veel belangrijker dan je denkt’

Advocaat en neef van Taghi blijft voorlopig in de cel

11 oktober Advocaat Youssef Taghi, de neef van topcrimineel Ridouan Taghi, blijft langer in voorarrest. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest met veertien dagen verlengd. Hij wordt ervan verdacht informatie uit de gevangenis in Vught te hebben gesmokkeld.