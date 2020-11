Onlangs hadden we ‘het gesprek’ over het geheime genootschap van de ‘weters’

IN QUARANTAINEFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 53. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik wou het over het vaccin hebben, dat ons allemaal gaat redden. Maar toen kwam Sinterklaas het land binnen. En ere wie ere toekomt. Soms is het virus elk uur wel even storend aanwezig in ons dagelijks leven, maar op zo'n zonnige herfstdag in november is er niets dat het wonder van de verbeelding en oer-Hollandse tradities kan dwarsbomen.

Pepernoten, chocomel, Dieuwertje Blok. Met z'n vieren voor de buis. Grote kans dat u ergens al gelezen heeft hoe de makers van het Sinterklaasjournaal het coronaprobleem hebben opgelost. Chapeau! Wij hebben er twee die nog met bonkend hart, stuiterend door de kamer, naar zo'n intocht toeleven. Eén gelooft nog, de ander weet wel beter, maar pas sinds kort.

Onlangs hadden we 'het gesprek'. Ze was er aan toe, vorig jaar was al twijfel in haar stemmetje te horen, maar nu klonk een bijna opgelucht 'ik dacht het wel' en binnen enkele seconden maakte de teleurstelling van het geschonden geloof plaats voor de opwinding te behoren tot het geheime genootschap van de weters.

Dat resulteerde de afgelopen weken in vette kinderknipoogjes wanneer Sint ter sprake kwam. Maar op het moment suprême, de intocht, is de opwinding ook bij de oudste nog bijna authentiek. Als het grote raadsel weer is opgelost en Dieuwertje en Jeroen uiteindelijk kunnen melden dat er kolen zijn gevonden voor het laatste stukje van de reis, plus een aanlegplek voor pakjesboot nummer 12 in corona-Nederland, dan is zelfs bij de wetende 8-jarige geen sprake van terughoudendheid meer. ,,Ja, hij komt. Het is gelukt!''

Ze zijn nu een schoentekening aan het maken en een beetje aan het inzingen. Jammer genoeg waren de wortels op, maar Ozosnel houdt ook erg van appels. (Mooi hè, dat niemand het meer over Amerigo heeft, zoals nu volgens mij dat andere vuiltje ook volledig is weggepoetst). Ik weet, straks sluipt dat vervelende virus toch weer door de viering heen. Want hoe moet dat nu met alle oma's en opa's? Maar heb geloof: als de Sint ondanks alle tegenspoed de weg naar Nederland vindt, dan komen uiteindelijk ook die pakketjes wel bij alle zoete kinderen van Nederland terecht.

En met deze puzzel in mijn hoofd nog, kom ik net beneden, staat bijna alle speelgoed uitgestald op de banken en tafels. Spelen ze Intertoys. Huh? ,,Ja, daar gaan jullie alle cadeautjes kopen'', zegt de oudste met een brede grijns.

