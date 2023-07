Online protest in Italië om 'bizarre' uitspraak rechter: geen straf omdat aanranding nog geen 10 seconden duurde

Op sociale media is donderdag wereldwijde ophef ontstaan, nadat een Italiaanse conciërge (66) is vrijgesproken voor het aanranden van een 17-jarige studente.

De rechters oordeelden dat de dader geen straf verdient, omdat hij zijn slachtoffer minder dan 10 seconden aanraakte. Op Instagram en TikTok delen duizenden jongeren een filmpje waarin zij zichzelf 10 seconden betasten. Hiermee willen ze laten zien hoe lang 10 seconden voor een slachtoffer van aanranding kunnen duren.

,,De rechters oordeelden dat hij een grapje maakte? Nou, voor mij was het geen grap. Die paar seconden waren meer dan genoeg voor de conciërge om zijn handen op mij te laten voelen”, zegt het slachtoffer, een 17-jarige leerlinge van een middelbare school in Rome, tegen Italiaanse media. Ze spreekt van een gebrek aan rechtvaardigheid.

‘Ik maak een grap’

Het incident gebeurde in april vorig jaar. De scholiere liep met een vriendin de trap op, toen opeens een hand haar billen aanraakte en vervolgens haar ondergoed. Het bleek de conciërge van de school te zijn. ,,Liefje, je weet dat ik een grapje maakte”, zei de 66-jarige Antonio Avola toen ze zich omdraaide, maar na het incident gaf de studente de conciërge aan.

Hij gaf toe dat hij de studente zonder toestemming had betast, maar bleef erbij ‘dat het een grapje was’. De openbare aanklager in Rome vroeg om een gevangenisstraf van 3,5 jaar, maar deze week werd de man vrijgesproken van aanranding. De rechter oordeelde dat het aanraken ‘tussen de 5 en 10 seconden’ duurde en daarom te vluchtig was om als een misdaad te worden beschouwd.

Palata breve

De uitspraak zorgt voor veel commotie op sociale media: palata breve - een korte betasting - is een trend geworden op Instagram en TikTok, samen met de hashtag #10seconden. Italiaanse jongeren delen online video’s waarin ze in stilte naar de camera kijken en 10 seconden lang hun intieme delen aanraken. ,,Dit vonnis is absurd”, klinkt het in koor.

Paolo Camilli, acteur in de serie The White Lotus, plaatste na de vrijspraak als eerste een filmpje waarin hij zichzelf 10 seconden aanraakt. Daarop volgden meer bekende Italianen zijn voorbeeld, onder wie de meest prominente influencer van Italië, Chiara Ferragni. Een andere influencer, Francesco Cicconetti, schreef de frustratie van zich af. ,,,Wie bepaalt dat 10 seconden niet lang is? Wie houdt het aantal seconden bij, terwijl je wordt lastiggevallen? Mannen hebben niet het recht om een vrouwenlichaam aan te raken, niet gedurende 1 seconde, laat staan gedurende 5 of 10 seconden.”

Vrouwenrechtenorganisaties reageren vol afschuw op de uitspraak, meldt de Britse krant The Guardian. ,,Deze korte aanraking is in alle opzichten intimidatie”, zegt voorzitter Elisa Ercoli van Differenza Donna. ,,De interpretatie door de rechtbank van wat een aanranding is, is volkomen verkeerd en buitengewoon schadelijk”, vult activiste Luisa Rizzitelli aan. ,,Het feit dat het een grap was en maar 5 of 10 seconden duurde, doet er niet toe: het was seksuele intimidatie en moet op die manier worden behandeld.”

Zwijgen

De studente vreest dat de uitspraak meisjes en vrouwen zal afschrikken om nog naar buiten te treden als ze het slachtoffer zijn van aanranding. ,,Ze zullen het gevoel hebben dat het niet de moeite waard is om misbruik te melden, maar het is juist wel belangrijk, want zwijgen beschermt de agressors.”

