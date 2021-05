Onrust bij priklocatie AFAS Live, GGD: demonstranten weggeleid door politie

Deze landen staan komende zomer klaar om toeristen te ontvangen

12 mei Nederlanders kunnen weer een vakantie in het buitenland plannen, maar de coronamaatregelen verschillen per bestemming. Een EU-coronapas is er voorlopig nog niet, maar vooral landen in Zuid-Europa staan klaar om toeristen te verwelkomen. De regering geeft vanaf 15 mei aan welke landen vanuit Nederland gezien weer zijn toegestaan.