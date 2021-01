Onrust in Den Haag: Scooters en fietsen in de fik en agenten met zwaar vuurwerk bekogeld

En terwijl de rust in de Schilderswijk langzaam terugkeerde, werd het daarna onrustiger in andere wijken van Den Haag. Zoals in Laak waar op het Alberdingk Thijmplein een geparkeerde auto van Greenwheels in brand werd gestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Naast het voertuig werd een vuurwerkpot gevonden.



Even verderop op het Goeverneurplein in Den Haag werd even ervoor ook al een brand gesticht. Daar was een mobiele bouwkeet het doelwit.



In Duindorp was het gisteravond en nacht onrustig. Volgens de politie werden twee openbare orde camera's vernield tijdens de eerste dag met een avondklok. In de Pluvierstraat werd een brandje gesticht. Waar het elders in de stad vanavond onrustig was, bleef het nu wel rustig in Duindorp.