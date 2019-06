Onrust op sociale media door landelijke storing: 'Er is hier iemand onwel en ik kan 112 niet bellen’

Hulpverle­ning schaalt op naar groot incident: alarmlijn niet bereikbaar in grote delen van het land

17:20 De alarmnummers 112 en 0900-8844 zijn in grote delen van het land onbereikbaar door een grote storing. Mensen in nood die met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hebben kunnen bellen met 088-6628240 of via sociale media aan te vragen of naar openbare gebouwen te gaan. Alle agenten in dienst zijn de straat op gestuurd en ambulances gaan de weg op. Ook brandweerkazernes worden bezet. De politie weet de exacte omvang van het probleem nog niet. Het zou gaan om een probleem bij KPN.