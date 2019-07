Onrust op station Dronten na arrestatie twee mannen om schietpartij

Update Zwemmer verdronken in Waal bij Nijmegen

26 juli De zwemmer is vanavond verdronken in de Waal bij Nijmegen. Het slachtoffer is gevonden door de brandweer. De persoon is overleden nadat hij niet meer boven water kwam, dat meldt een woordvoerder van de brandweer. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.