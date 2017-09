Onrust over ‘propagandafilm’ Turkse coup in Nederlandse bioscopen

Een Turkse actiefilm over de verijdelde coup van vorig jaar zorgt voor onrust onder Gülenisten in Nederland. ,,Het is een propagandafilm.” Donderdag, de dag waarop ‘Vaderland’ in première gaat, spreekt ook de Rotterdamse gemeenteraad erover.

De trailer van de nieuwe actiefilm is helder: een groot gevaar van buiten bedreigt Turkije. ,,Vijanden die al eeuwenlang op een mogelijkheid wachten om het land van de Turken te bezetten, staan met een groot leger tegen de grens en wachten het bericht van de staatsgreep af”, is de ronkende tekst. Alleen heldhaftig ingrijpen van een selecte groep Turkse helden kan redding brengen op deze 15e juli 2016. ,,Een heldenverhaal.”

Wie de trailer bekijkt, ziet het direct: de acteur die het gevaar verbeeldt, lijkt verdraaid veel op Fethullah Gülen. De geestelijke die samen met zijn beweging door de Turkse president Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor de verijdelde staatsgreep in het land op, jawel, 15 juli 2016. Gülen ontkent elke betrokkenheid daarbij. ,,Maar je ziet welk beeld er wordt neergezet: een grote vijand van buiten. Dit maakt de druk op de Gülenbeweging nog groter, en die is al groot”, zegt een Nederlandse Güleniste die anoniem wil blijven.

Lees verder onder de video.

Vaderland

‘Kurtlar Vadisi – Vatan’ (Vallei der Wolven – Vaderland), gaat donderdag in première in een hele reeks bioscopen in Nederland. Later deze week is er in Pathé Arena in Amsterdam nog een speciale publiekspremière waar enkele acteurs uit de film hun opwachting maken. De vertoningen zijn al uitverkocht.

Donderdag spreekt ook de Rotterdamse gemeenteraad over de film, op verzoek van het CDA. ,,Het lijkt erop dat de film bijdraagt aan het versterken van het beeld dat de Turkse overheid van de coup wil verspreiden. Dit beeld heeft in de praktijk negatieve gevolgen voor bepaalde groepen Turkse Rotterdammers”, schrijft fractievoorzitter Sven de Langen. Vaderland gaat donderdag ook in Rotterdam in premiere. Juist in de stad waar de spanningen tussen verschillende groepen Turken na de couppoging al meerdere keren hoog opliepen én de stad waar de ongewenste komst van een Turkse minister naar het consulaat uitaarde in relletjes en een diplomatiek conflict. Ook trad een Turkse CDA’er met Gülen-sympathieën tijdelijk uit de gemeenteraad terug vanwege die spanningen.

Effect in Rotterdam

De Langen: ,,Ik wil deze film niet laten verbieden, dat is niet passend in Nederland. Maar je kunt je wel afvragen wat de werkelijke bedoelingen erachter zijn? We zitten nog steeds midden in de emotie van de couppoging en dan kan zo’n film effect hebben in de stad. Daar moeten we op voorbereid zijn.” Onzin, vindt Enes Yigit, voorzitter van de jongerenafdeling van de politiek partij Denk. ,, ,,Moeten we nu in de gemeenteraad gaan debatteren over actiefilms? Dat vind ik belachelijk!”, zei hij eerder tegen NRC.

Het speciale ‘spanningenteam’ van het ministerie van Sociale Zaken is op de hoogte van de film. ,,We houden in de gaten of het leidt tot spanningen in de Turkse gemeenschap.” Op de website van Pathé is die discussie er al. ,,Dit is een haatzaaiende propagandafilm, ik adviseer mensen niet naar de premiere te gaan. Het zal uit de hand lopen”, schrijft ‘Suzi’ in de comments onder de trailer. ,,Voor mensen die denken dat het een haatzaaiende film is, blijf vooral thuis en bemoei je niet met Turkije”, reageert Deniz Mercan.

Pathé: 'Brede programmering'.

Pathé zelf zegt ‘nooit stelling te nemen als het om films gaat’. ,,De eerste vier films uit deze reeks trokken veel publiek en wij hebben graag een brede programmering.” Kurtlar Vadisi is een populaire tv-serie rond geheim agent Polat Alemdar die jarenlang op de Turkse tv te zien was. De hoofdpersoon is zo populair dat zijn kledingstijl door jongeren wordt overgenomen. De serie leverde ook meerdere, controversiële films op. Een eerdere film zorgde al tot diplomatieke spanningen tussen Turkije en Israël.

Koerdistan