Onrust rond Surinamers die niet terug kunnen naar huis: ‘Sommigen zijn suïcidaal’

Er is grote onrust ontstaan om het lot van honderden Surinamers die vanwege de coronacrisis in Nederland zijn gestrand. Door financiële, geestelijke en lichamelijke problemen en verontrustende verhalen vanuit het thuisfront lopen de spanningen in veel families op, zeggen gedupeerden tegen deze site. De veiligheidsdienst van Suriname is op de hoogte van de problemen en laat komende maandag een groep van tweehonderd mensen terugvliegen naar Suriname.

In totaal moeten nog zo’n 900 Surinamers worden gerepatrieerd. Het grootste deel van deze groep bevindt zich in Nederland. Velen zitten al weken vast. ,,Mijn vrouw heeft in Suriname een ongeluk gehad en nu kan ik niet bij haar zijn om haar te steunen”, zegt Sham Ramsoebhag, filmmaker van beroep. Hij probeerde vorige maand een terugvlucht naar huis te boeken, maar dat was vanwege de lockdown in Suriname niet meer mogelijk.

,,Ondanks het gemis van mijn gezin en de situatie thuis, heb ik het goed op de plek waar ik ben. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Mijn doel is om op te komen voor de grote groep gedupeerden die het zwaarder hebben en grote huisvestingsproblemen ondervinden.”

‘Ik maak me zorgen‘

De gestrande Surinamers verblijven al sinds 14 maart in Nederland en kunnen niet naar huis, omdat het luchtruim is gesloten door de regering. In een besloten Facebook-groep en in een WhatsApp-groepschat hebben honderden lotgenoten dagelijks contact met elkaar en delen zij oplossingen en hun zorgen. Schrijnende verhalen over zieke familieleden, hoogzwangere echtgenotes en depressieve gevoelens volgen elkaar in rap tempo op.

,,Ik hoop heel erg dat mijn moeder mee kan met de eerste vlucht, want ze is suikerpatiënt en kampt met een hoge bloeddruk”, schrijft een van de vele gedupeerden op de Facebook-pagina. Haar moeder kwam naar Nederland om haar verjaardag te vieren. ,,Ze zegt dat ze het nog maar een week volhoudt met haar huidige medicijnen. Ik maak me vreselijk veel zorgen, want als ze een dag niets inneemt, voelt ze zich meteen beroerd.”

‘Mensen worden depressief’

Volgens Narsingh Balwantsingh, raadslid voor de PvdA in Rotterdam, en de bewierookte theaterschrijver Guus Pengel worden de Surinamers aan hun lot overgelaten. Ze hopen door middel van media-aandacht de druk op de regering in Suriname op te voeren. Dat is broodnodig, vindt ook Sham Ramsoebhag.

Quote De onzeker­heid en dagelijkse teleurstel­ling is op z’n zachtst gezegd ondraag­lijk aan het worden Sham Ramsoebhag, filmmaker

,,Mensen worden depressief, krijgen een laag zelfbeeld en worstelen met suïcidale gevoelens. De onzekerheid en dagelijkse teleurstelling is op z’n zachtst gezegd ondraaglijk aan het worden, met problemen die zich steeds maar opstapelen. Soms tot diep in de nacht blijf ik gedupeerden bemoedigen om sterk te zijn, maar ik merk dat veel Surinamers echt opgebrand zijn.’’

De in Suriname geboren advocate Irene Lalji komt tot dezelfde conclusie. Ook zij is gestrand in Nederland en ziet de onrust in de gemeenschap toenemen. ,,Er zijn zieken. Er zijn oudjes, zwangere vrouwen en mensen die geen opvang meer kunnen krijgen bij hun familie en ook noodgedwongen geld moeten lenen”, zegt de advocaat tegen Suriname Herald.

Volledig scherm Op Schiphol is het rustig tijdens de coronacrisis. © ANP

Beterschap

Het Directoraat Nationale Veiligheid belooft beterschap en stelt de Surinamers zo snel mogelijk terug te willen halen. Het land haalt maandag de eerste tweehonderd inwoners terug. Het gaat om de meest urgente gevallen, zoals zwangere vrouwen. Bij aankomst in Suriname zal iedereen veertien dagen in quarantaine moeten in een door de overheid aangewezen locatie.

Ruim een week geleden was er nog sprake van dat de teruggekeerde personen ook thuis in quarantaine konden gaan. Dat betekende echter wel dat ze een kleine 1000 euro zouden moeten betalen. Met dit geld zou de overheid bewakers inhuren om er voor te zorgen dat de repatrianten hun huis niet zouden verlaten.

Kritiek

Nadat er veel kritiek op deze werkwijze was gekomen, besloot de regering alleen overheidsquarantaine toe te staan en de repatriëring tijdelijk op te schorten. De overheid had extra tijd nodig om voldoende quarantaineplekken te creëren.

Alle maatregelen om het coronavirus in Suriname te bestrijden, blijven ook de komende 14 dagen van kracht. Dit is noodzakelijk omdat er dagelijks nog veel mensen ongecontroleerd Suriname binnenkomen, zei president Desi Bouterse afgelopen weekend.

De belangrijkste maatregelen zijn een uitgaansverbod tussen 20.00 en 06.00 uur, een verbod op samenkomsten van meer dan tien personen en het sluiten van de grenzen voor buurlanden.